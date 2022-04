Presunto narco hacía donaciones para la campaña de Julián Vega

Según los audios filtrados, el político colorado estaba involucrado en las conexiones con un grupo de presuntos narcotraficantes, según las investigaciones de la Senad con base en cruces de llamadas entre miembros de una organización criminal liderada por Édgar Cantero Martínez, quien se encuentra preso en el penal de Emboscada, y Gamarra Silva, quien habría sido capturado en un operativo en Ciudad del Este, pero fueron liberados previo pago a los policías.

facebook

En su cuenta oficial en la red social de Facebook, el 2 de marzo del 2020, Vega publica una foto en compañía de Édgar Gamarra, realizando una donación para la Supervisión Educativa de Mariano Roque Alonso. “En compañía del amigo Édgar Gamarra, hemos donado este lunes un moderno escritorio a la Supervisión Educativa de Mariano Roque Alonso. Nuestro pequeño grano de arena permitirá cubrir el déficit de mobiliario que soportaba la supervisión...”, reza el escrito que acompaña la fotografía.

En los contactos telefónicos filtrados entre Julián Vega y Gamarra, el concejal colorado habla de contactos con una fiscala para librar orden de captura contra una persona y liberar a otra y el costo que tendrá esto, además, sobre un empresario norteño que trabaja en grande para posibles negociaciones.

En una comunicación telefónica del 21 de julio de 2021, Julián le dice a Gamarra: “Ese es un empresario que hace mucho negocio allá y ahí podemos hacer ese negocio grande con ellos”, a lo que Édgar responde: “Jaikuaáko péa. Avisá nomás ya para reunirnos”.

En un contacto del 22 de julio de 2021, Édgar le dice a una persona de nombre Jorge, que sería el líder de la organización, que “solo hay que pagar 10 millones para conseguir la orden de captura y luego se le paga a Julián. Él primero va a darle a la fiscala para que se ordene la captura y después se presenta la imputación”. “Ko’êrõ mba’e jaraháta pe 10, ha upéi ja osêtama la orden de captura, ha otopaove chupe, chau...”, explica Gamarra.

En otra parte de la conversación hablan de la liberación de una persona, que sería aparentemente Édgar Cantero. “Ha’eko he’i ñande que hay que estar preparado para cuando la jueza diga, ahí le metemos”, dice Gamarra en referencia a lo que Julián le había propuesto.

En otro contacto del 28 de julio, Julián Vega se comunica con Gamarra para confirmarle que ya tienen fiscal que ordene la captura. “Líder, ya tenemos nuestra fiscala, se llama Lissa Ruiz Díaz, ya está todo encaminado nuestro tema, vamos a sacar en la semana, cuando él se ponga nomás ya”, es decir, el pago del monto acordado.

Solo trato profesional

En un escrito, el político colorado Julián Vega Insfrán comunicó: “Primero que nada y atendiendo a que me veo envuelto en una situación mal intencionada y en total violación a los derechos del procesado y del secreto de la profesión de abogado, la que ejerzo desde el año 2007, a raíz de los audios de público conocimiento, que no me une a mi cliente ninguna amistad más que la relación profesional de ejercer su derecho a la defensa, del que percibo honorarios profesionales por ese servicio de abogado. Soy abogado, ejerzo la profesión desde el año 2007. Vivo de la profesión. Mantengo a mi familia del ejercicio de la profesión”.