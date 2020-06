Presidente se ufana de que no colapsó sistema de salud

El presidente Mario Abdo Benítez destacó ayer que en Paraguay no colapsó el sistema de terapia intensiva como en otros países y que tampoco pararon las obras públicas.

Las declaraciones del jefe de Estado fueron vertidas en San Pedro, donde fue para inaugurar nuevas unidades de salud familiar. Se adelantó en señalar que hay números positivos en relación a la contención de personas contagiadas por coronavirus. Sin embargo, recalcó la necesidad de que la ciudadanía siga tomando las medidas sanitarias porque el riesgo de contagio sigue latente como el primer día. “No hay sistema de salud (que aguante un colapso); ya duplicamos la cantidad de terapia intensiva en este tiempo. No aguantó Italia, no aguantó Francia. No hay sistema de salud en el primer mundo, de las potencias. Ninguno está preparado para aguantar una propagación a gran velocidad”, apuntó el mandatario al tiempo de mencionar que en “nuestros hospitales, gracias a Dios, tenemos solo uno en terapia intensiva por Covid-19. No tenemos muchas enfermedades respiratorias en el sistema de salud”. El presidente se jactó de que su administración es la que más recursos humanos incorporó en el sistema de salud. Desafió a auditar esos números para tener una evaluación precisa. “Hoy tenemos buenos números en los testeos. Muchos de los positivos están identificados. Tememos un relativo control y eso nos da tranquilidad de asumir riesgos. Es importante saber que se asume los riesgos”, significó en relación al avance en la cuarentena inteligente.