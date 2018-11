Presidente promete a los sojeros no subir impuestos

En su discurso, durante la inauguración de la Agrodinámica Colonias Unidas, en su edición 2018, el presidente de la República aseguró a los productores que no habrá impuesto a la exportación de la soja, pero que se debe invertir en el Paraguay para permitir la inclusión social.

"No tenía previsto hablar aquí porque mucho ya hablé en la campaña y ahora es momento de hablar con hechos y no con palabras, pero como me solicitaron que haga un saludo, quiero decirles que no habrá más impuestos, pero tenemos que invertir en nuestro país que tiene todas las condiciones para eso y así asegurar la inclusión social", dijo.

El titular del Ejecutivo hizo mención de algunos puntos de los logros de su gobierno en los cien días que cumplió recientemente.

Citó la licitación de rutas por 250 millones de dólares para 940 kilómetros de asfaltado, la construcción de dos puentes sobre el río Paraná con el Brasil y la detención de capos del tráfico de la droga. Mencionó que su gobierno buscará una justicia independiente.

"Tenemos que lograr la seguridad jurídica, caiga quien caiga, para asegurar un país que nos dé garantías y no miedo", dijo.

En otro momento, el jefe de Estado pidió “a la gente de trabajo y de producción” que invierta en nuestro país.

“En estos cinco años tienen la garantía que este modelo se va a mantener. Vamos a mantener a nuestro país competitivo, sin aumentar impuestos y perder productividad en el Paraguay, pero así también tenemos que invertir en este país. Tenemos que generar fuentes de trabajo, no hay mejor lugar donde invertir, no hay mejores condiciones de invertir que no sea en este país”, mencionó.

Agregó que “acá tenemos que saber cuidar nuestra forma de vida en el Paraguay, que ha dado posibilidades de prosperidad, principalmente en el área económico. Y es un modelo que cuando se debate un futuro tenemos que analizarlo sin resentimientos”, refirió.

Manifestó que el Paraguay es un país con 15 años de crecimiento económico ininterrumpido.