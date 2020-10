Presidente guarda reposo y retomará su agenda mañana

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, descartó que el mandatario tenga Covid-19 o dengue, en base al resultado de los estudios médicos realizados el fin de semana.

“Acabo de visitar al presidente Mario Abdo quien se encuentra muy bien, descansando. Los primeros estudios han sido satisfactorios, incluyendo test de Covid-19 y dengue negativo. Aguardando otros resultados para retomar su agenda el día lunes”, indicó el ministro Mazzoleni.

El presidente de la República había señalado anteriormente que ya se realizó cuatro veces la prueba de hisopado para descartar la enfermedad. “Yo ya me hice cuatro veces el hisopado. Ñandejára che pytyvõ mbarete porã porque no paré de trabajar. Todavía no me contagié. Ayer ya me hice otra vez el hisopado por las dudas”, había dicho en un acto en Amambay.

Desde que arrancó la pandemia prácticamente no hizo ninguna pausa, solo en el momento en que hubo varios casos de efectivos militares del Gabinete Militar.

Hasta el momento, solamente el ministro del Interior, Euclides Acevedo, se hospitalizó por Covid y luego se recuperó.

giras y obras. Durante este periodo de confinamiento, el mandatario apostó por seguir con su agenda realizando giras por el interior del país y focalizando su trabajo principalmente con la inauguración de obras públicas, seas estas pequeñas o grandes. En varias ocasiones destacó que el gobierno está avanzando y que en dos años prácticamente ya logró inaugurar 1.700 kilómetros de ruta pavimentada.