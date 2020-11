Presidente critica “proyectos populistas y demagógicos”

“Que no vengan proyectos mentirosos y populistas. En la última Encíclica, el Papa menciona que desprecia a aquellos líderes que utilizan la necesidad del pueblo para construir mensajes populistas, demagógicos y mentirosos”, sentenció durante el acto oficial en Paraguarí.

Parafraseó al papa Francisco sobre la reflexión que hace a la eternización de los programas asistencialistas que terminan matando la cultura del trabajo. Bajo esa línea, cuestionó el proyecto de ley que plantea otros seis meses de exoneración del servicio de energía de la ANDE.

“Son proyectos populistas y demagógicos que no se pueden sostener. A no ser, si me van a dar el débito que me den los bonos”, significó.

Pidió mirar cómo están aquellos países que hablan de atender con compromisos a los más vulnerables.

Dirigiendo el mensaje a los opositores, el mandatario dijo que se puede aprovechar el próximo año para generar un impacto en la calidad de vida de nuestra gente. “Que los partidos políticos sean herramientas de la gente y prioricemos los intereses nacionales. Si la política y los políticos priorizan los intereses de los políticos, ¿cómo vamos a tener credibilidad? Tenemos que priorizar los intereses de la gente”, expresó.

Recalcó la madurez de los líderes del partido que en función de gobierno han entendido que no pueden estar por encima de los intereses nacionales las peleas o internismo. Esto con referencia a la convención que extendió el mandato de Pedro Alliana.