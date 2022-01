Presidencia prioriza el nombramiento de hermana de senadora

La Presidencia de la República imprimió celeridad a la designación de la ex viceministra de Educación, Nancy Ovelar, hermana de la senadora Blanca Ovelar (oficialista), como embajadora delegada permanente ante la Unesco, con sede en París, al promulgar el decreto de nombramiento dos semanas después de que el Senado otorgara el acuerdo constitucional para esta designación.

Sin embargo, hasta ayer no ha emitido el decreto de nombramiento del diplomático Juan Ignacio Livieres, quien obtuvo el acuerdo del Senado el 19 de agosto pasado, como embajador ante Sudáfrica, misión a la cual no puede concurrir aún, porque no se completó el proceso de nombramiento ni ha prestado juramento.