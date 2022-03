Presentan libelo acusatorio contra fiscala general y afirman tener votos

El voluminoso lote de documentos fue llevado en una larga mesa con ruedas por los pasillos de la Cámara Baja hasta la mesa de entrada. La diputada Kattya González (del Partido Encuentro Nacional), cara visible del bloque de la oposición, se encargó, junto a algunos secretarios, de presentar los numerosos biblioratos.

La misma aseguró contar con los votos para destituir a Quiñónez, y sostuvo que mañana, en la sesión ordinaria de la Cámara Baja, se tratará el tema. “Estamos seguros de que tenemos los votos, sino, no lo hubiéramos presentado”, aseguró González.

Señaló que son 13 las causales fundamentadas contra la fiscala general, entre ellas una supuesta “coacción a los órganos constitucionales” tras la polémica publicación de la directora de Comunicación del Ministerio Público, causal que fue agregada el pasado viernes.

“La conciencia colectiva de la Cámara de Diputados va a tener la entereza de analizar esta documentación que están viendo y la presentación del juicio político, estamos solicitando la realización de una sesión extraordinaria para el miércoles (mañana), a las 10:30, de manera tal que se pueda abordar el tratamiento del juicio político, los votos van a estar en la medida que a través de la votación nominal cada diputado vaya sentando su posición, este fue un circuito que tuvo su tiempo ya de reflexión para que cada uno de los diputados y diputadas puedan fundamentalmente emitir su voto de manera seria y responsable”, explicó González.

La legisladora por el PEN manifestó que existen causales sólidas y contundentes en contra de la fiscala general. Indicó que actualmente el Ministerio Público solo sirve a un grupo de poder y al crimen organizado.

“Tenemos 13 causales, más las causales que hablan de las líneas generales, esas líneas que hablan de la falta de, fundamentalmente, del órgano de representación de los intereses de la ciudadanía, un Ministerio Público que no aprendió nada de su antecesor, un fiscal general que termina preso; la Fiscalía no puede quedar secuestrada por grupos de poder o grupos políticos, ese es el motivo por el cual las 13 causales son muy graves, ninguna nimiedad se presenta en estas causales, no solamente la protección al crimen organizado”, agregó.

Causales. La semana pasada, los diputados que buscan enjuiciar políticamente a la titular del Ministerio Público ampliaron el libelo acusatorio, tras una supuesta coacción por parte de la directora de Comunicación de la Fiscalía, Élida Favole, quien habló de audios de narcodiputados el día en que se iba a presentar el pedido de juicio político.

En esta nueva causal, que se suma a otras 11, señalan que las expresiones de la funcionaria pueden entenderse como una posición institucional y siendo la máxima autoridad quien las determina, por lo que le atribuyen no solo a la directora de prensa, sino también a la fiscala general, Sandra Quiñónez.

Los diputados también formularon una acusación más por “autorizar a una funcionaria de la institución a cometer hechos punibles de manera abierta y pública”.

Las nuevas dos acusaciones contra la fiscala general del Estado se suman a otras 11, en las que se alega la falta de investigación a casos que vinculan al ex presidente de la República Horacio Cartes y sus allegados políticos.

La fiscala general del Estado es protegida en el Congreso por las bancadas de Honor Colorado tanto en Diputados como en Senadores.

Pedimos la sesión el día miércoles y no puede haber excusa porque ese día es día de sesión y veremos el compromiso de todos.

Tenemos un Ministerio Público que sirve solo al crimen organizado y a grupos de poder político y no puede seguir así la institución.

Tenemos 13 causales para el juicio político, una más grave que la otra. Este Ministerio Público no aprendió nada de su antecesor.

La conciencia colectiva de la Cámara de Diputados va a tener la entereza de analizar esta documentación. Kattya González, diputada.

ALGUNAS Causales

Impunidad. Una de las acusaciones es por el caso Metrobús.

Caso Messer. Hablan de una deliberada inacción del MP en el caso.

Denuncia de Giuzzio. La inacción de la Fiscalía sobre las denuncias.

Caso Rodrigo Q. Pese a las pruebas, Fiscalía no actuó en el caso.