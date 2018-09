“Preocuparía no generar ocasiones”

Puntualizó: “Me preocuparía más si es que no generábamos ocasiones. Pero el equipo generó muchas y eso me deja muy tranquilo. La idea es seguir creciendo cada semana”. Sobre el ingreso de Candia por Ñamandú, explicó que la intención era tener más equilibrio en el mediosector y controlar las marcas. “El equipo trabajó muy bien en lo defensivo y no hubo esa sensación que nos dañaban. En el segundo tiempo no recuerdo ninguna situación clara del rival”, sentenció.