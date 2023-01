Preocupan a ganaderos dudas sobre operatividad del Frigorífico Chajhá

“Nos preocupa cualquier situación que pueda afectar a la industria y al sector, ojalá que no afecte demasiado a los planes, aunque pueden tener un retraso”, dijo al respecto Darío Baumgarten, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

Admitió que la noticia fue una sorpresa para los ganaderos, quienes se crearon expectativas positivas con la construcción de la planta, que prometía mayor capacidad instalada para la faena de bovinos. El dirigente espera que la situación de Chajhá se subsane en el menor tiempo posible.

Proyectos. El titular de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), Fernando Serrati, coincidió con las declaraciones de Baumgarten e insistió en la necesidad de que la industria abra sus puertas. ”Creemos que esta industria frigorífica tiene que operar, no solamente por el sector productivo, por el país mismo porque demanda mucha mano de obra y moviliza muchas cosas una planta”, manifestó.

La Appec particularmente estaba conversando con la empresa para desarrollar un modelo por el cual el gremio paga por el servicio de faena y se encarga de vender todo lo que resulta del proceso. Las negociaciones debían retomarse ahora, pues hay varias cláusulas que se pueden adoptar; sin embargo, la reciente sanción genera incertidumbre.

Serrati lamentó la situación, aunque reconoció que la Appec está abierta a seguir negociando si no existen impedimentos legales.

Frigorífico Chajhá tenía planeado solicitar en marzo su habilitación provisoria al Servicio Nacional Calidad y Salud Animal; además de faenar bovinos, se perfilaba como la primera industria preparada para sacrificar ovinos con fines de exportación.

Sanciones. La industria figura en la lista de empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, junto con Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc. y Dominicana Acquisition SA.

Las sociedad prácticamente no puede operar en dólares al no acceder al sistema bancario norteamericano, lo que según analistas implica que simplemente no podrá realizar actividades.

Sin embargo, EEUU autoriza ciertas transacciones hasta el 27 de marzo, incluyendo la venta de acciones, que sería una alternativa para que Chajhá arranque sus operaciones.



Cartes es socio mayoritario de la planta que emite en la Bolsa local

El balance de Frigorífico Chajhá disponible en la web de la Bolsa de Valores de Asunción indica que el ex presidente de la República, Horacio Cartes, tiene el 87% de las acciones de la sociedad, mientras que la empresaria Maris Llorens quedó con el 13% restante.

Los activos totales de la empresa al cierre de setiembre de 2022 ascienden a más de USD 37,5 millones.

Casi el 70% corresponde a la propiedad, las instalaciones y bienes de uso de la planta, cuya construcción en el Chaco, al margen del río Paraguay, está prácticamente terminada. En octubre del año pasado, Chajhá colocó a través de Basa Casa de Bolsa USD 100.000 para invertir en las obras y montaje de la industria. La operación se realizó a una tasa del 3% anual y un plazo de vencimiento de 21 días.

El capital social en principio fue de G. 2.400 millones, que luego creció a G. 380.000 millones. Preside la sociedad Sarah Cartes, mientras que Sofía Cartes es una de las directoras.