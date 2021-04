Preocupa a los comercios la incertidumbre con decretos

Agregó que al sector le afecta sobremanera que las medidas se establezcan por un lapso muy corto. “Imaginate la catástrofe que puede darse si luego de la apertura de los centros comerciales, a la semana vuelven a cerrar todo. Es muy preocupante”, refirió.

Comentó que están conscientes de que la situación sanitaria y el nivel de contagios es muy alto, hecho que llevó a colapsar a los hospitales y se tienen a más de cien pacientes en espera de unidad de terapia, pero que se debe insistir a la gente para que extremen los cuidados.

“La situación no ayuda. Todavía hay gente que no tiene conciencia y evidentemente hay que extremar cuidados no solo por los protocolos, sino actuar firmemente contra los infractores y es lo que estamos pidiendo encarecidamente”, aseveró.

Mendelzon también coincidió con referentes del sector empresarial en el sentido de que no se están realizando en forma los controles. Dijo que esto se refleja en los excesos que se ven por la calle y el sector informal.

Consideró que si no se planifican medidas a mediano y largo plazo se continuará en zozobra. “Esta Operación Serrucho del Gobierno pone en riesgo la situación económica de todo el país. Esa es la realidad”, afirmó.

El empresario aseguró que ya no hay condiciones de sostener una nueva cuarentena total. “Paraguay ya no tiene condiciones económicas. Entendemos lo grave que está la situación sanitaria y lo que representa la salud, pero si para la economía no hay ingresos no habrá pagos de impuestos, por tanto, aumentarán las suspensiones y despidos laborales”, advirtió.

Respecto al informe de la SET de que mejoraron los ingresos tributarios, señaló que están contando números de cuando la economía estaba abierta, pero habrá que ver si vuelven a cerrar todo cómo les irá en adelante.

Finalmente, también lamentó que a la par no se esté dando la necesaria reforma del Estado para mejorar el gasto público, pero aún se le sigue presionando al sector privado para que sea el que pague el festín.