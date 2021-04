Preocupa exposición de personal de blanco

“No tenemos suficiente infraestructura, no hay medicamentos, no hay laboratorios, evidentemente el desempeño que vamos a tener no va a ser de excelencia, pedimos lo básico y también eso está costando”, lamentó. Fue en contacto con Telefuturo.

Insistió sobre la falta de medicamentos en los hospitales del país para tratar a los pacientes que van llegando con cuadros graves de la enfermedad.

“Estamos trabajando en un ambiente caótico mientras perdemos a colegas y muchos de ellos están internados en terapia intensiva”, expresó la profesional.

Advirtió además que ya existe un alto grado de contagio dentro de los hospitales por la cantidad de pacientes.

INFORME

El Ministerio de Salud Pública reportó ayer un total de 2.380 casos positivos de las 5.716 pruebas procesadas. Perdieron la vida a causa del coronavirus 62 pacientes.

Actualmente existen 2.606 compatriotas internados, de los cuales 436 están en la unidad de cuidados intensivos. La cantidad de personas recuperadas es 1.599.

El Departamento Central, Asunción e Itapúa figuran como las zonas donde se registra mayor circulación del virus.