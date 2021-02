Premios Oscar sin películas nacionales

La mala noticia es que en la lista de largometrajes internacionales no se encuentra la película paraguaya, Matar a un muerto, la cual había sido seleccionada por la Academia de Cine del Paraguay para representar al país en la categoría Internacional de los Premios Oscar 2021.

Entre los títulos que sí fueron seleccionados están: Quo Vadis, Aida? de Bosnia, The Mole Agent de Chile, Charlatan de República Checa, Another Round de Dinamarca, Two of Us de Francia, La Llorona de Guatemala, Better Days de Hong Kong, Sun Children de Irán, Night de los Reyes de Costa de Marfil, Ya no estoy aquí de México, Esperanza de Noruega, Colectiva de Rumania, ¡Queridos camaradas! de Rusia, A Sun de Taiwán y El hombre que vendió su piel de Tunisia.

La premiación. Se realizará el domingo 25 de abril. No será un evento virtual y será organizado de manera tradicional como una transmisión presencial, desde el Dolby Theater de Los Ángeles.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas es una comunidad global de más de 10.000 de los artistas, cineastas y ejecutivos más destacados que trabajan en el cine. Además de celebrar y reconocer la excelencia en la realización de películas.