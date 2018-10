"Premio a la perseverancia"

El atacante internacional en comunicación con Monumental 1080 AM, el día después contó las sensaciones que le produce el reconocimiento.

“Primeramente estoy orgulloso de formar parte del club de mi infancia. Para mí fue como un premio a todo lo que pasé a principio de año, que no fue nada lindo para mí, y poder recibir este premio por la perseverancia y el sacrificio es muy lindo”, expresó.

Haedo fue separado del plantel principal a comienzos de año por decisión del entonces técnico azulgrana, el colombiano Leonel Álvarez.

Tras la salida del DT cafetero volvió al equipo principal.

“Nunca tuvo (Leonel Álvarez) el profesionalismo de hablarme y decirme que no iba a contar conmigo, eso me chocó.

Cuando regresé de mis vacaciones, me acerqué, le hablé y me explicó que él me veía con las mismas características que Diego (Churín).

Entonces como profesional acepté y le avisé que iba a entrenar con la Reserva, porque tenía todavía contrato vigente con el club y que si me necesitaba, ahí estaría siempre a las órdenes”, contó el León Guaraní.

“No guardo rencor, sabía que este momento iba a llegar, el trabajo siempre tiene sus frutos”, sentenció.Haedo Valdez llegó al Ciclón de barrio Obrero en enero del 2017.

Consiguió el título del torneo Clausura de ese año.

Tiene contrato hasta diciembre, pero todo indica que extenderá por una temporada más.

SELECCIÓN. Haedo recordó también que tuvo un incidente con Gerardo Tata Martino, que lo marginó de la lista de convocados para la Copa América 2007.

El delantero había reaccionado mediáticamente en contra del entonces entrenador de la Selección Nacional.

“Uno siempre tiene errores, luego me disculpé y tuve una muy buena relación con Tata.

Luego cuando me integré, tuvimos una charla antes de entrenar y recuerdo que me dijo que si tengo diferencias con él, que lo resolvamos en el vestuario y que no salga de ahí”, apuntó Haedo, que recordó que dirigentes alemanes le ofrecieron a los 18 años, jugar por la selección alemana, pero no aceptó.

Las cifras

41 PJ: 17 de titular y 24 de suplente tiene Haedo en Cerro en juegos locales. Solo en 3 completó los 90’.

1.644 minutos jugados y 8 goles convertidos: 1 en el Apert. 2017, 3 en el Apert. 2018, 3 en el Claus. 2018 y 1 en Copa Paraguay.

10 PJ: 5 en Libertadores y 5 en Sudamericana. Anotó 4 goles:2 en cada torneo.

El Ciclón se exhibe en el Río Parapití

Cerro Porteño se enfrenta hoy al 2 de Mayo, en el estadio Río Parapití, de Pedro Juan Caballero, desde las 20.10, por la segunda fase de la Copa Paraguay.

Existe gran expectativa por este juego, tanto que hasta ayer se vendieron cerca de 12.000 tiques.

El Ciclón, que es escolta de Olimpia en el torneo Clausura, encara este juego presentando un equipo mix.

Nueve de los que iniciaron el partido contra Independiente, no forman parte de esta convocatoria.

De los titulares, solo Santiago Arzamendia y Marcelino Ñamandú viajaron al Norte, ayer, vía aérea.

El equipo sería con Pablo Gavilán; Fabián Franco, Hugo Paniagua, Marcos Acosta y S. Arzamendia; W. Candia, J. Aguilar, H. Novick y Blas Franco; E. Dening y J. Benítez. Al “2” dirige el Bambino Jara Saguier.