Precios de ítems importados para Navidad suben un 30%

Debido a que el consumo se incrementa durante los últimos tres meses del año y llega a su pico máximo en diciembre, por las fiestas navideñas, los importadores y comerciantes comienzan a abastecerse y a adquirir mercaderías que tradicionalmente se venden por las fiestas navideñas desde el mes de julio de cada año, informaron desde la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar).

Es por eso que después de celebrada la primavera, los comerciantes empezarán a llenar sus góndolas con productos alusivos a la Navidad, como los tradicionales adornos navideños, luces de colores, juguetes, mantelerías, atuendos y calzados, para responder al aumento de consumo de los mismos.

SIN VARIEDAD. Al respecto de la crisis de la producción mundial, Eugenio Caje, vocero de Asimcopar, advirtió que pasada la peor etapa de pandemia, los productos importados siguen llegando al país, aunque no con la inmensa variedad ni en cantidad de los años anteriores al 2020, justamente afectados por el paro de la producción mundial en los peores momentos de la cuarentena instaurada en todos los países a causa del Covid-19. “Además, hemos notado un aumento de entre un 25% y 30% de los productos importados, que las cadenas están absorbiendo como pueden, para no recargar los precios al consumidor final. Obviamente, no tendremos toda la variedad habitual porque en origen y en extrazona, los países del Mercosur y China, no existe la suficiente producción de mercadería que desearíamos”, significó Caje.

El vocero de Asimcopar remarcó que durante estas fiestas no se notará la abundancia de mercaderías de otros años y probablemente estarán a un precio más alto, debido a la situación de pandemia, que sigue afectando la producción a nivel mundial.

De todas maneras, expresó que las mercaderías importadas alusivas a las fiestas seguirán ingresando al país semanalmente hasta diciembre. “Estamos realizando todo el esfuerzo para que los clientes se encuentren con una gran variedad para esas fechas, y esperamos que las tiendas puedan absorber los altos costos de importación para recargar lo menos posible los precios sobre el consumidor final”, remarcó Caje.