Precandidatos de la Concertación siguen sin conformar duplas

En el plano de las demás precandidaturas, ni la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu), ni la diputada Kattya González (Encuentro Nacional) y tampoco Soledad Núñez (Independiente), han manifestado quién ocupará la candidatura a vicepresidenta.

Los precandidatos Sebastián Villarejo, Hugo Portillo y Paraguayo Cubas están en la misma situación y antes de embarcarse en la búsqueda de una dupla presidencial, están en campaña y promoviendo candidaturas al Legislativo por sus respectivos proyectos.

AFINIDADES. La posibilidad de que la chapa del 2018 PLRA y Frente Guasu pueda replicarse para esta campaña está latente, de acuerdo con voces de ambos partidos. El PLRA considera que el luguismo es un estratégico aliado dado que es el tercer partido con más votos en las últimas elecciones, de acuerdo con la proporción de bancas en Senado. En su momento se planteó la posibilidad de una dupla de Alegre con Hugo Estigarribia, pero no pasó del rumor. Alegre anunciaría su chapa en los primeros días de agosto según su sector. Para el Frente Guasu no se descarta buscar un aliado dentro de un sector liberal, dado que la posibilidad de adherir al otro precandidato Euclides Acevedo se hace cuesta arriba, puesto que además de no estar en la Concertación, Acevedo ha ratificado su intención de ir hasta el final por fuera del acuerdo.

La posibilidad más nítida de acuerdo protagonizan Soledad Núñez y Kattya González. Allí se plantean dos escenarios, desde la posibilidad de que conforme una chapa o que una baje para lista al Senado.

Con base en el cronograma, la oficialización de precandidaturas en los tribunales se hará hasta el 31 de agosto.