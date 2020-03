La edición 46ª del Portugal Fashion Show inició con un número limitado de espectadores, en Alfândega do Porto y Casa da Arquitetura (Matosinhos). El show fue restringido al equipo de backstage, el personal técnico del evento y a profesionales de los medios de comunicación portugueses e influencers digitales acreditados. Pero por decisión de las autoridades sanitarias, no se realizaron todos los desfiles y presentaciones en los días 2 y 3, programadas para el 14 y 15 de marzo por la pandemia del Covid-19. El espectáculo continúo vía streaming desde la página oficial. En pasarela se vio talento consagrado y diseños emergentes como el de María Gambina, Susana Bettencourt, etc.