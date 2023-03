Por un desenvolvimiento que nos permita esperanzas

Es probable que Barros Schelotto mantenga el mismo formato, aunque evidentemente sentirá la ausencia de Miguel Almirón, su figura más importante en la ofensiva. De hecho sabemos que el orientador, salvo excepciones como aconteciera en la última gira, no es de tocar mucho, contando nuevamente ahora con Robert Morales, cuyas características forman parte del rasgo de lo que pretende el entrenador. Más que conocido es el caso de Derlis González, donde habría que ver el informe final de la seria lesión experimentada. Atendiendo lo que podrían ser otros ensayos, los mismos están programados para junio puesto que las clasificatorias arrancarán en el mes de setiembre enfrentando a Perú y Venezuela, luego octubre ante Argentina y Bolivia cerrando el año en noviembre contra Chile y Colombia. Los puntos serán determinantes, como en todas las circunstancias, aunque por no estar en los mundiales anteriores la ansiedad es una carga emocional terrible que se debe superar. Al ser seis plazas directas y una de repechaje (se disputará un hexagonal en sede a ser designada próximamente) las posibilidades son mayores, pero habrá que cumplir. Volviendo al rival, la situación de su técnico Berizzo es más que comprometida como consecuencia de los magros resultados, de 7 encuentros no ganó ninguno, perdió 4 y empató 3 contando solamente con 2 goles a favor y 9 en contra. Alexis Sánchez, una de sus principales figuras, manifestó la realidad “la generación dorada ya es pasado. Hay que guardarla y dejarla en el baúl de los recuerdos. Ya pasó”. Así las cosas en campamento del adversario, mientras en casa aguardamos un buen desenvolvimiento que nos permita esperanzas para las confrontaciones oficiales. Bolillero en acción Mañana en la Conmebol se verificará al sorteo de fases de grupo de la Libertadores y Sudamericana. Para lo primero Libertad, Olimpia y Cerro conocerán a sus rivales del próximo mes, mientras que Guaraní y Tacuary estarán atentos de la misma manera por conocer quiénes integran su serie en la otra competencia internacional. Ya habíamos señalado que el Ciclón al entrar en el bombo 4 podría lidiar con su tradicional oponente o el albinegro, en esto de duelos entre compatriotas ya se registró en la edición anterior. La expectativa siempre es grande cuando se trata de este evento, es como si la pelota se moviera puesto que ya se conocen a los participantes y los más afamados evidentemente resultan los de mayor cuidado. También se tendrá el alto honor de recibir en la Confederación Sudamericana al actual campeón mundial, Argentina, que vendrá con sus estrellas y que despierta desde ya una notable atracción. Tras la visita de la albiceleste emprenderá vuelo a Santiago del Estero donde el martes medirá a Curazao en un estadio que reventará como aconteciera en el Monumental de River el jueves pasado. Estreno auspicioso La selección venezolana, segundo rival de Paraguay en las eliminatorias, arrancó ganando en su nueva etapa de preparación. Con Fernando Batista en la conducción técnica obtuvo una victoria ante Arabia Saudita por 2-1 mostrando una mejor imagen de la que tuviera Pékerman en los últimos cotejos. Esta fecha FIFA tiene marcado otro compromiso que será con Uzbekistán que derrotó el viernes pasado a Bolivia por 1-0. Es dirigido el equipo del altiplano por Gustavo Costas que contó con Moreno Martins en todo el trámite. En cuanto a Ecuador que también cambió de mando, Felix Sánchez por Alfaro, cayó ante Australia 3-1. En tanto, Uruguay que aún no confirmó al DT igualó con Japón 1-1. Hoy está al mando interinamente Marcelo Broli. La próxima cita charrúa será pasado mañana cuando enfrente a Corea del Sur que viene de empatar con Colombia 2-2. Sub 17 en marcha El 30 de este mes entra en disputa el Sudamericano Sub 17 a cumplirse en Ecuador siendo cabezas de serie el anfitrión y Argentina, este como último campeón. Hay cuatro cupos para el Mundial de la categoría sin contar con Perú que será el organizador. La cita cumbre será del 10 de noviembre al 2 de diciembre y en pos de ese objetivo van los juveniles del continente, arrancando con esta programación: Colombia – Uruguay, Ecuador – Brasil. El 31 Bolivia – Perú y Argentina – Venezuela. Paraguay hará su debut el 2 de abril enfrentando a la vinotinto que como ya hemos apuntado entrará antes en acción. No deja de llamar la atención el silencio que envuelve a la Sub 17 y hasta si buscamos la razón es por la decepción experimentada con el mismo Aldo Bobadilla al frente de la Sub 20. Lo que deseamos, sin ninguna duda, es dar vuelta la página y que los nuestros en esta ocasión accedan al Mundial que tan bien vendrá cerrando el 2023.