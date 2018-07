Por sonidos muy fuertes una de cada 10 personas sufrirá pérdida auditiva

La exposición a altos niveles de ruidos en espacios de ocio como en discotecas o conciertos, trabajar como operario en una fábrica, la polución sonora o escuchar diariamente con auricular música con sonido fuerte causan una pérdida de audición.

Estimativamente, dentro de 32 años (2050), se estima que una de cada 10 personas padecerá pérdida de audición, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un total de 1.100 millones de jóvenes de 12 y 35 años ya están en riesgo de padecer pérdida de audición por su exposición al ruido en contextos recreativos. Más del 5% de la población mundial padece pérdida de audición.

Esta situación antes solo estaba relacionada con operarios de máquinas, pero hoy también se da en casos de cantantes famosos como Bono y Elton Jhon, comentó el ingeniero en Sonido, Eduardo Bergallo, miembro del Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación Latin Grammy.

“Eso que antes estaba relacionado con operarios hoy en día cambió, hay personas en riesgo por escuchar música con celular con los auriculares muchas horas por día. Es un peligro inminente, hay que concientizar y alertar para que se pueda hacer algo”.

El uso del celular por parte de los niños como un medio recreativo, para escuchar música, ver películas, juegos, todos usando los auriculares desde temprana edad incide en la salud auditiva.

La peligrosa moda de escuchar música a todo volumen con auriculares está generando futuros adultos con problemas de audición o sordera. Una exposición a más de 85 decibelios durante ocho horas o 100 decibelios durante 15 minutos son niveles perjudiciales de ruido, según la OMS.

La clave es concientizar. El ingeniero en sonido recomendó a los que van a conciertos y están en los primeros lugares usar tampones en el oído, darse un descanso en las pausas de los shows maratónicos.

“Nosotros recibimos el impacto después con las consultas; queremos que la gente se cuide, no podemos brindar un servicio adecuado con la deficiencia en los servicios”, dijo el doctor Luis Costas, jefe del Servicio de Otorrinolaringología de Clínicas.

SALUD AUDITIVA. Desde niños con hipoacusia hasta jóvenes y adultos que van perdiendo la audición por diversos factores forman parte de la realidad actual. “Si no conseguimos que el Gobierno entienda que la audición es importante, que impacta en la población en general desde el nacimiento hasta la exposición al ruido, si no actuamos, no va a haber ningún Ministerio de Salud en el mundo que tenga el presupuesto necesario para poder tratar este tipo de problemas”, señaló Patricia Faletty, directora de Accesos de Salud para Cochlear América Latina.

Para que se apliquen políticas de salud auditiva, insta a la sociedad a exigir a los gobiernos que atiendan a este grupo de personas. Lamentó que siga estancado en el Congreso el proyecto que establece la obligatoriedad de incorporar medidas de detección temprana de hipoacusia en recién nacidos. Si no se invierte, estima que “cada vez va a haber gente que escucha menos, van a aumentar los costos en el Ministerio de Salud”.

La incidencia del costo que tiene el tratamiento es de 1,4% del producto interno bruto (PIB), el costo del no tratamiento es 120% más. Faletty y Bergallo vinieron al país para disertar en una Jornada de Salud Auditiva.