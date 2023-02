Por seguridad, la UE prohíbe TikTok en dispositivos oficiales

La medida, no obstante, se revisará "constantemente", por lo que en el futuro podría ser "reversible", aseguró la portavoz de la Comisión, Sonya Gospodinova.

El comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, cuyo departamento ha adoptado la decisión, puntualizó por su parte a un grupo de medios, entre ellos EFE, que ese paso no se debe a que haya "una amenaza inmediata", sino que se ha dado para "reforzar más" las medidas de ciberseguridad de la institución. "Puedo tranquilizarles en el sentido de que no hay una amenaza inmediata, pero constantemente vigilamos la situación. No es un secreto que estamos bajo un aumento de la amenaza de ciberseguridad y, por tanto, tenemos que adoptar medidas para evitar cualquier cosa en el futuro", dijo Hahn.

En la misma línea, el Consejo de la UE desinstalará la aplicación de sus dispositivos móviles corporativos y solicitará a sus trabajadores que la eliminen de los suyos personales que utilicen para acceder a servicios de la institución, una medida parecida a la anunciada este jueves por el Ejecutivo comunitario.