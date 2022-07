Por lavado piden incautar bienes de ex jefe de la Policía de Honduras

La solicitud de privación de bienes también incluye propiedades de la esposa de Ramírez, Thelma Umaña, quien fue localizada en España y también es requerida por lavado de activos, añadió.

Según la versión oficial, entre 2007 y 2016, Ramírez hizo movimientos financieros por alrededor de 37,7 millones de lempiras (1,5 millones de dólares), de los que no ha logrado justificar 26,7 millones de lempiras (1,09 millones de dólares).

Su esposa no ha podido justificar 1,4 millones de lempiras (60.234 dólares) de 3 movimientos financieros por más de 2 millones de lempiras (más de 81.772 dólares), precisó el Ministerio Público.

Entre los bienes que el Ministerio Público solicita su confiscación definitiva figura una lotificadora que consta de más de 400 lotes de terrenos, ubicada en la ciudad de Nacaome, en el sureño departamento de Valle, fronterizo con El Salvador.

Ramírez tildó la petición del Ministerio Público de "arbitraria" y afirmó que no ha cometido ningún delito.

"Es un encauzamiento judicial arbitrario porque yo no he cometido ningún delito, el delito por el que me acusan no existe", recalcó Ramírez en comunicación telefónica con Radio América, de Tegucigalpa.

LISTA ENGEL DE CORRUPTOS. Las relaciones entre Honduras y los Estados Unidos se han agrietado recientemente luego de que Washington oficializara hace dos semanas la denominada lista Engel, en la que figuran quince hondureños señalados por presuntos delitos de corrupción, entre ellos un vicepresidente del Parlamento hondureño.

La lista Engel recoge el nombre de 60 funcionarios y ex responsables gubernamentales de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como jueces y fiscales.

El secretario de Estado, Antony Blinken, acusó a esas personas de "corrupción significativa", de buscar obstruir las investigaciones al respecto y de socavar los procesos democráticos y las instituciones de sus países, además de contribuir a "la migración irregular y a la desestabilización de las sociedades".

Aunque no se encuentra en la lista Engel, el ex presidente de Paraguay, Horacio Cartes fue calificado por Washington como “significativamente corrupto” y está en la mira por colaborar con entidades terroristas que ponen en peligro la seguridad de EEUU.

HERNÁNDEZ. El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de 53 años, fue extraditado el pasado 21 de abril a Estados Unidos, que lo acusa de 3 delitos cometidos supuestamente entre 2004 y 2022 asociados al tráfico de cocaína y al uso de armas.

Ramírez, al igual que Cartes, también había sido calificado como “corrupto” por Washington, antes de que se solicitara su extradición.

Ramírez se presentó como un verdugo de los capos de carteles de drogas en Honduras, pero terminó en el mismo saco.

Fue aliado de Washington, que respaldó su reelección en 2017 pese a cuestionamientos de fraude por parte de sus competidores. Pero ahora fiscales de Nueva York lo consideran parte de un clan que traficó unas 500 toneladas de cocaína desde Honduras a Estados Unidos desde 2004.

JOH –se le conoce por sus iniciales– es un abogado derechista de 53 años que dejó el poder el 27 de enero a la izquierdista Xiomara Castro.

Fue presidente ocho años y antes lideró el Parlamento. En ambos cargos se jactó de su lealtad a Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas.

Su elección en 2017 para un segundo periodo se produjo en medio de denuncias de fraude y enfrentamientos ciudadanos con la policía, que dejaron una treintena de muertos.

El ex gobernante entró en desgracia cuando su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, fue capturado en noviembre del 2018 en el aeropuerto de Miami y condenado en marzo del 2021 a cadena perpetua tras ser acusado de narcotráfico a “gran escala”.