Por irregularidades, Erssan sumarió a 69 aguateras

Por vender agua sin desinfectar y no pagar la tasa correspondiente a Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan), la institución abrió sumario a 69 proveedores del país. Las verificaciones llegaron al 83,5% de los prestadores de servicios del país.

En su informe de gestión presentado ayer, la presidenta de la Erssan, Cristina Muñoz, explicó que el 80% de las aguateras sumariadas, pudo rectificar su situación. Algunas retenían o simplemente no cobraban la tasa retributiva de sus usuarios, que es del 2% sobre el importe del consumo, y no pasaban al ente regulador, mientras que otras no trataban el agua, lo que significa una intervención inmediata.

“Puede que sea agua tratada hoy y mañana, no”. Ojalá tuviésemos la capacidad de hacer un control más mensual”, señaló al respecto Muñoz.

Durante los controles además se pudo detectar que del total de habitantes del Paraguay, 5.433.539 acceden al agua a través de prestadores de servicios, pero igualmente un 16,5% de ellos recibe en su forma no potable. Por primera vez, las verificaciones también llegaron a Alto Paraguay.

En el 2018 se pudieron registrar 4.400 prestadores, en tanto que al cierre de este año la cifra ascendió a 4.515 y por primera vez, los controles llegaron al Departamento de Alto Paraguay, en el Chaco.

Efluentes. La cobertura de alcantarillado sanitario es del 14,2%, pero el tratamiento de los sistemas de efluentes cloacales antes de que lleguen a los cauces hídricos es de apenas 4,2%, aunque representa un incremento con relación a la cifra anterior que era del 2%.

Preocupación. Muñoz rescató números positivos que se registraron durante el 2019 en medio de una precarización laboral. Mencionó que la mitad del total de 100 funcionarios cumple “multifunciones” y sus salarios son bajos en comparación a otras instituciones estatales y empresas privadas.

Considera que en realidad se debería triplicar el plantel para cubrir todos los objetivos. Agregó que hay solo cuatro vehículos y tres laboratorios móviles, mientras que urge la instalación de un laboratorio base en Central.

En cuanto a ingresos, el 82% proviene de recursos propios por las tasas retributivas y 18% del Tesoro.

Aguateras. La Cámara Paraguaya del Agua ve con buenos ojos la gestión actual, dijo su presidente Pablo Candia. El gremio tiene alrededor de 100 socios activos, pero también están registradas en Erssan las juntas de saneamiento, cooperativas, comisiones vecinas y empresas.

Sin embargo sostuvo que la preocupación sigue siendo la ley 1.614 que establece que una vez fenecido el contrato de las empresas, las inversiones pasarán a la administración del Estado.