Por incidentes se suspende censo de mesiteros y casilleros en CDE

La tarea tuvo que ser suspendida ayer debido a incidentes que se presentaron con los asociados de la Federación de Trabajadores de la Vía Pública. La intención es destrabarla y continuar en la fecha. El trabajo se venía realizando sin mayores problemas a lo largo de la avenida San Blas desde el acceso a la zona primaria hasta la avenida Capitán Miranda en la zona norte.

Continuó sobre la avenida Monseñor Rodríguez desde Pioneros del Este hasta Carlos Antonio López y empezaron los incidentes cuando se quiso continuar hasta Luis María Argaña, lugar conocido como Cuarta Etapa. Todo esto surge a partir de la sistemática violación de la ordenanza municipal que reglamenta la ocupación de espacios públicos, donde entre otras cosas, se prohíbe el subarrendamiento, la ocupación por parte de extranjeros y la tenencia de más de dos puestos.

Javier Miranda, jefe de la División de Fiscalización, explicó que el censo se está realizando por una disposición de la Junta Municipal, trabajo que debe concluir en un plazo no mayor a los 90 días.

CONTRATO. “El problema es que muchos creen que el censo es para perjudicarle a la gente y no es así. Es para tener un registro. La administración anterior no dejó nada acá. Nosotros no sabemos quiénes están en la calle, entonces para eso es el censo, para posteriormente firmar un contrato de 10 años, como siempre les digo a ellos, para darle seguridad”, refirió Miranda.

La falta de contrato era utilizada como una herramienta de presión por parte de las autoridades anteriores y así lograban manejar el microcentro. “Para terminar con cualquier persecución de esta o de cualquier otra administración, porque siempre que hay cambio de autoridades se entra a molestar a la clase trabajadora, por eso queremos darle garantías”. Insistió que a los verdaderos trabajadores se les va a respetar su lugar de trabajo, “no van a tener ningún inconveniente. Nosotros no buscamos problemas, por eso llegamos a un acuerdo con la Federación de Trabajadores de la Vía Pública para que se suspenda hoy (ayer) y reunirnos y, mañana, (hoy) continuar con el censo”. El funcionario, que antes de asumir funciones en la Comuna, se desempeñaba como dirigente mesitero, aseguró que se buscará llegar a un acuerdo y reitera que la intención no es incidentar, ni perjudicar a ningún trabajador. Miranda dijo que hay muchos intereses en juego en la Cuarta Etapa y que desde que fue habilitado hubo denuncias, de hecho irregulares, y de violación a disposiciones municipales que regla la ocupación de espacio de dominio público. Se espera que se pueda destrabar el conflicto y continuar el trabajo en la fecha y cumplir el plazo establecido por ordenanza de la Junta Municipal. “Nos quedan 48 días para terminar el censo, en caso de que no lleguemos a un acuerdo vamos a solicitar el acompañamiento policial, porque sí o sí se tiene que hacer”.