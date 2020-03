Por error, el almuerzo escolar en CDE no fue adjudicado a la mejor oferta

El Municipio de Ciudad del Este es el segundo con el almuerzo escolar más barato en el departamento. La propuesta de 8.300 guaraníes por plato, presentada por la empresa Yrupê, fue anulada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), porque no contaba con certificado de origen, error atribuido al Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

El intendente Miguel Prieto Vallejos explicó que la anulación se debió a que el MIC entregó 36 de los 37 Certificados de Origen y “le durmieron a la empresa Yrupê. Este es un requisito que tienen que tener las firmas que quieren participar de las licitaciones de almuerzo escolar. Uno no entregaron, pero entregaron un pedido de disculpas a la DNCP diciendo: nosotros (MIC) nos equivocamos, pero eso no tuvieron en cuenta”, acotó.

Lamentó que la situación haya sido aprovechada por los opositores de su gobierno para acusarlo de corrupto. “Nos callamos, jamás dijeron que era la propuesta más barata. Aguantamos y ahora vamos a adjudicar a Fasv, Copacana y Maná, que son las tres empresas que presentaron lote por lote. Es lo que nos resta hacer para que los niños no se queden sin almuerzo escolar”, explicó.

El jefe comunal refirió que controlarán la calidad de las empresas. “Yo lo que tuve en cuenta en su momento fue el precio”, alegó.

POR DOS MESES. Debido a que ya iniciaron las clases y la licitación está aún en proceso, de urgencia y por dos meses, la empresa Yrupê fue adjudicada. La provisión de alimentos se realiza a 6 instituciones educativas.

Prieto refirió que controlan la calidad de los almuerzos y que se derribaron muchos mitos, asegurando que por G. 8.300 es posible contar con un buen servicio, con productos nacionales. “Demostramos al gobierno que se puede, que es su política nomás ponerle trabas a este gobierno municipal. No me hacen a mí sino a los niños que al final no están recibiendo a tiempo su almuerzo”.

Una vez superados los problemas en el proceso licitatorio, concluidos los dos meses las entregas serán hechas por Fasv, Maná y Copacabana a G. 9.500 por plato. “Aun así es un buen negocio, bajamos de 13.500 guaraníes a 9.500 guaraníes, es decir 3.000 guaraníes más barato. Es dinero que iban antes al bolsillo del Intendente, de algunos concejales, eso se cortó de raíz y las empresas pueden trabajar tranquilamente”, sentenció.

“Quiero ver que van a estar diciendo. Demostramos los buenos resultados de nuestro gobierno. El precio que logramos con el almuerzo ningún otro intendente logró y lo estamos demostrando en pocos meses de gestión”, acotó.