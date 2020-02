Por el inglés baja la cantidad de aspirantes a Taiwán Tech

Se inscribieron 150 aspirantes, pero no se presentaron todos. Faltaron unos pocos. El año pasado de los 255 que se habían anotado, 251 rindieron el examen de ingreso que se desarrolló en el Polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo (COP). Esto supone que se redujo ostensiblemente la cantidad de interesados en probar siquiera el ingreso a esa universidad.

En efecto, al cursillo de admisión en la UPTP se habían presentado 170 estudiantes, de los cuales solo 100 se anotaron para rendir. El resto desertó por el camino y completaron la lista de postulantes jóvenes que habían probado el año pasado o que se prepararon de forma particular.

Lo que “asustó” e hizo correr a los cursillistas fue el idioma inglés. “Los chicos se asustaron; llamaron los padres y dijeron que no se iban a presentar porque no estaban preparados. Lastimosamente nuestros colegios nacionales no están bien preparados”, afirmó un funcionario de la Taiwán Tech que prefirió mantener en reserva su identidad.

Comentó que la mayoría de los que rindieron provienen de “colegios de élite”, de gestión privada como el Goethe, Cristo Rey, San José y otros.

Contados con los dedos son de instituciones educativas oficiales. Y solo 10 chicos vinieron del interior: Ciudad del Este, Encarnación, Villarrica y Caaguazú.

A los del interior, como a los que llegan de gestión pública, les cuesta el inglés, pero manejan bien las matemáticas, requisito crucial para ingresar. Dos jóvenes que eran del Este fueron a rendir a pesar de que tenían dengue.

Estricto. La toma del examen comenzó puntualmente a las 14.00 y se extendió por dos horas.

La prueba constaba de 40 ejercicios, durante la cual los chicos no podían levantarse de sus asientos.

Un rato antes de que arranque el examen se les dio permiso para que vayan al baño. Nadie ingresó con papel o bolígrafo, solo con agua y ni siquiera podían tocar el pupitre antes de que suene la sirena que daba la señal de inicio.