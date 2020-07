Ponen tope de tres semanas para estadía en los albergues

Hasta ahí. El Ministerio de Saud Pública dio a conocer el Protocolo de Vigilancia y Manejo de Aislamiento Preventivo. Entre sus determinaciones pone un límite para la estadía en los albergues.

El doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral a la Salud, refirió que se podría decir que el protocolo dará un cariz diferente a los casos asintomáticos, establece un tope para estar en los sitios de aislamiento. “Podríamos decir que sí. Si extendemos lo máximo posible el plazo de estadía en un albergue, llegaríamos a 21 días, es decir tres semanas. En cierta forma se puede decir que sí se pone un tope. Pero siempre en forma segura para el paciente, para los albergados y la comunidad en general”, explicó. Con respecto al cumplimiento del aislamiento de los casos positivos, mencionó que en líneas generales se dieron algunas situaciones de incumplimiento. Estos no solamente motivaron la intervención de Salud, sino también de la fuerza pública. ”Esas son situaciones que pueden darse. En líneas generales entendemos que la población está más familiarizada con algunos conceptos de la pandemia. Además la responsabilidad debe ser compartida. No solo a nivel individual, sino también en lo social. La sociedad es la que debe ejercer el control de estas situaciones”. En cuanto al nuevo protocolo que se puso en vigencia ayer, el responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, doctor Guillermo Sequera, explicó que el primer día de la enfermedad es contabilizado desde la primera jornada en que se presentan los síntomas. Sequera refirió además que los pacientes asintomáticos no requerirán ser aislados en albergues, pero sí deberán cumplir todos los requerimientos de aislamiento domiciliario con los controles pertinentes de parte de Salud. Aclaró además que la definición de casos confirmados no registra ni un cambio, es toda persona que ha dado positivo al test. Uno de los cambios importantes tiene que ver con el de los casos recuperados. Estos serán considerados luego de que después de 15 días, en los siguientes tres no presenten síntomas. “Nosotros solíamos hacerle dos test y eso atrasaba mucho el número de recuperados que tenemos en el país”, señaló Sequera. Portillo refirió que el nuevo protocolo básicamente se orienta al manejo de las formas leves de la infección. El documento fue elaborado por el MSP, la Sociedad Paraguaya de Neumología, Sociedad Paraguaya de Pediatría, Sociedad Paraguaya de Infectología.



Nueva amenaza a la salud



ANuncio. La decisión fue dada a conocer luego de que se anunciara el protocolo para casos.



Duración. Algunos que dieron positivo al Covid estuvieron hasta dos meses en el sitio de aislamiento