Ponen a Facebook contra las cuerdas por los anuncios políticos falsos

Concretamente, la representante neoyorquina le preguntó al CEO de Facebook si ella podía publicar un anuncio político con mensajes falsos (la red social factura millones por los anuncios políticos), y si la red social realizaba algún tipo de contraste de información para verificar la veracidad de los mismos. La respuesta fue la siguiente: “Congresista, no tengo la información ahora mismo en mi memoria, pero pienso que probablemente”. Ante la evasiva, la demócrata le reclamó: “¿Puede ver el problema que existe al tener una falta total de comprobación de datos reales en los anuncios políticos?”. Entonces, el intercambio continúo así: “Creo que mentir es malo y creo que si usted publicara un anuncio con una mentira, sería malo”, agregó Zuckerberg.

“¿Así que eliminará o no las mentiras? Es un simple sí o no. No estoy hablando de propaganda. Estoy hablando de desinformación”, preguntó la representante. “En la mayoría de los casos, en una democracia, creo que las personas deben poder ver por sí mismas lo que dicen los políticos por los que pueden votar o no”, continúo el empresario. “¿Entonces no las eliminará? ¿Puede señalar que está mal, pero no las eliminará?”, insistió Ocasio-Cortez. “Depende del contexto en el que aparezca… publicaciones orgánicas, anuncios”, agregó Zuckerberg, quien dejó disconformes a los representantes con sus evasivas. La presentación del fundador de Facebook fue muy criticada en los medios y en las redes sociales, mientras que la demócrata recibió elogios por sacar a la luz algunas de las prácticas más cuestionadas de la red social. “Puedes mentir sobre lo que sea, si pagas”, señalaron algunos internautas que también le dedicaron memes a este episodio que vivió Zuckerberg.

CRIPTOMONEDA. Al hablar ante el Comité sobre la criptomoneda, el empresario de 35 años apeló al patriotismo al asegurar que Libra, su controvertido proyecto de criptomoneda, servirá para ampliar el liderazgo financiero de EEUU. “La gente paga un coste demasiado alto –y tiene que esperar demasiado tiempo– para enviar dinero a sus familias en el extranjero. El sistema actual les está fallando”, aseguró. No obstante, el potencial gigantesco de esta criptomoneda, al contar de entrada con la base de la red social (2.380 millones de usuarios en el mundo), ha generado inquietud entre los reguladores, tanto a nivel nacional como internacional. Alemania, Francia e Italia ya se pusieron de acuerdo para bloquearla en Europa.

El consejero delegado del gigante tecnológico señaló que si no cuenta con el respaldo de EEUU, se retiraría de la iniciativa. Aprovechó la ocasión para lanzar sus dardos contra China, el gran adversario económico y geopolítico actual de Washington.

Facebook y las otras 27 organizaciones que conforman la Asociación Libra (entre ellas Visa, Mastercard, Uber, Lyft, eBay, Vodafone y Spotify) anunciaron en junio de forma oficial la creación de la criptomoneda para 2020, que estará integrada en WhatsApp y Messenger.

ANTIMONOPOLIO. La Fiscalía general de Nueva York, que lidera una investigación contra Facebook, informó que aumentó de 9 a 47 los estados que investigan si la red social más grande del mundo violó la ley antimonopolio, y si garantiza la protección de los datos de los consumidores.

El 9 de setiembre, la fiscala Letitia James anunció que los estados de Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, Carolina del Norte, Ohio, Tennessee y el distrito de Columbia habían iniciado una investigación contra la red social, que tiene más de 2.410 millones de usuarios activos mensuales.



Twitter deja de aceptar publicidad

Twitter dejará de aceptar publicidad política en su plataforma, en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la difusión de información incorrecta o falsa de políticos en redes sociales, informó la compañía.



El director ejecutivo Jack Dorsey indicó en un tuit el miércoles que mientras los avisos “son increíblemente poderosos y muy efectivos para publicidades comerciales, ese poder representa riesgos significativos para influenciar votos”. Pero todavía Facebook, la mayor red social, parece lejos de tomar una decisión similar. Su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, se niega a cambiar su decisión de permitir a políticos expresarse libremente, dejando en los votantes juzgar la veracidad de lo que publican. “En una democracia, no creo que sea correcto que las empresas privadas censuren a los políticos o las noticias”, dijo Zuckerberg en una conversación con analistas, cuya transcripción fue publicada por Facebook. Dorsey, en tanto, dijo que la nueva política de Twitter, cuyos detalles se darán a conocer el mes próximo y se aplicarán a partir del 22 de noviembre, prohibiría los anuncios sobre cuestiones políticas y por parte de candidatos. “Evaluamos frenar solo los anuncios de candidatos, pero los anunciantes tienen una forma de eludirlo”, dijo.