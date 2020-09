Polución por grandes focos de incendio

Conductores se sorprendieron con estos incendios que se dieron en trayectos de la ruta que une a San Bernardino con Luque, donde el humo se extendió por varios metros a lo largo y alto del camino.

Expertos ambientalistas también mostraron su indignación porque este problema se dio principalmente en la cuenca del lago Ypacaraí.

Así también, esto afectó a la calidad del aire en zonas de Cordillera y Central, alcanzando incluso a la capital.

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) comentaron el sábado pasado que personal de una docena de compañías de los alrededores llegó hasta el sitio para apagar el fuego.

El director de Áreas Silvestres del Ministerio del Ambiente, Rafael Sosa, expresó en contacto con medios que supuestamente el incendio se desbordó por la acción del viento, que además hizo que sea más difícil controlarlo.

El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, aseguró que los focos pudieron ser controlados en su totalidad ayer, luego del trabajo conjunto de los bomberos, funcionarios de Emergencia Nacional y del Mades. La ciudadanía, principalmente en redes sociales, viene criticando la gestión de Oviedo al frente de Ambiente y el control, prevención y falta de acción ante este problema ambiental que sacude cada vez con mayor frecuencia.

Luego de las críticas, desde Ambiente indicaron que impulsarán una denuncia penal, ya que, según informaciones, la causa de la línea de fuego sería la quema de basuras.

No obstante, no aclararon si habrá investigación y cuántas personas estarían involucradas. Al respecto, Emergencia Nacional pidió a la ciudadanía no realizar quemas de basuras ni de aserrín sea en el campo o en zonas urbanas.

Se estima que la quema afectó a unas 100 hectáreas, siempre en la extensión de la ruta Luque-San Bernardino, uno de los incendios de mayor proporción en la zona.