Policías se cruzan con banda de asaltantes y son repelidos a tiros

No se registraron heridos, pero los intervinientes no pudieron detener la huida de los sospechosos, que dispararon contra una patrullera de la Comisaría Séptima Metropolitana y otros vehículos estacionados sobre República Argentina.

Todo sucedió en horas de la mañana, cuando alrededor de seis asaltantes, encapuchados y portando armas de guerra, irrumpieron en el local gritando que entreguen el dinero que tenían allí guardado.

Como los empleados estaban en shock sin poder reaccionar, uno de los asaltantes apuntó en la cabeza a uno de los funcionarios para intimidar al resto, exigiendo que se abran los cajones de los escritorios, generando el terror en el lugar.

“Se abrió todo lo que había, pero no encontraron mucho dinero. Entonces, entraron a dos piezas contiguas que estaban cerradas, patearon las puertas y entraron. Pero no dispararon nada, a nosotros no nos hicieron nada”, describió una de las víctimas, que pidió que se reserve su identidad por temor a represalias.

Los empleados afirman que los encapuchados juntaron cierta cantidad de dinero y ya se disponían a huir, cuando se percataron de la presencia policial. Eran unos efectivos de la Comisaría 7ª Metropolitana que patrullaban la zona y fueron alertados de la presencia de los asaltantes.

Cuando ya estaban de salida, con el apuro los asaltantes dejaron caer parte del botín.

La banda debía abordar un automóvil Toyota que estaba estacionado en las inmediaciones, pero el conductor, al ver pasar a los policías, disparó contra la patrullera.

FALLIDA PERSECUCIÓN. Allí se produjo un intercambio de disparos pero los asaltantes tenían mayor poderío y lograron repeler a los uniformados.

Todo el desarrollo de la escena fue captado por la cámara de un teléfono celular de un testigo que se encontraba en un edificio contiguo.

En las imágenes, que luego se viralizaron, se puede ver cómo los asaltantes consiguen abordar el automóvil y huir. Los policías intentaron seguirlos, pero tuvieron que desistir a pocas cuadras, porque una de las ruedas del móvil policial estaba en llanta. Hasta el momento, los delincuentes siguen con paradero desconocido y están siendo buscados por la Policía.

En horas de la tarde de ayer, vecinos del barrio Ypati de Villa Elisa avisaron a la Policía de la presencia de un automóvil abandonado.

Se trata de un automóvil Toyota Allex, de color gris, que fue inspeccionado por agentes del Departamento de Criminalística. Los resultados de las pericias determinarán si se trata o no del vehículo utilizado por los asaltantes.