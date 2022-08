Policías imputados por muerte en presunto caso de gatillo fácil

La fiscala del caso Fátima Villasboa comunicó la apertura de una investigación e imputación contra el oficial Héctor Sánchez por homicidio doloso, por ser quien manipulaba la escopeta.

El suboficial Rubén González fue imputado por cohecho pasivo, porque supuestamente él hacía el pedido de dinero para liberar a la víctima.

En cuanto al suboficial Carlos Vega, quien forcejeó con el fallecido, no habría elementos para sostener su detención. Los tres son agentes de la Comisaría 53, quienes intervinieron en el operativo en el que falleció Juan Pablo Meza (34).

Las imputaciones se efectuaron tras una denuncia formulada por los familiares sobre un supuesto pedido de coima para poder liberar al ahora fallecido cuando fue detenido.

La autopsia realizada ayer al cuerpo del fallecido detectó la entrada de dos perdigones que afectaron la punta del corazón y la aorta, además de otro que afectó a la cavidad torácica, y le produjo la muerte por shock hipovolémico.

Según las investigaciones, los agentes policiales en un recorrido preventivo realizado el viernes en una patrullera, vieron a tres hombres en actitud sospechosa. Cuando los policías se acercaron a los hombres, estos se dieron a la fuga, iniciándose una persecución, que culminó con la detención de Meza González.

En ese momento, supuestamente, se produjo un forcejeo con los agentes y terminó perdiendo la vida Meza, mientras que el suboficial Carlos Vega (22) quedó herido tras recibir una puñalada.

Ceferina Meza, hermana del fallecido, quien se presentó para la autopsia en la Morgue del Ministerio Público, señaló que no cree en la versión policial de que solo se utilizaron balines de goma.

“Algunos nos pasaron videos y hasta ahora no estamos todavía conformes con que fue un balín de goma, según los policías, y queremos las aclaraciones. “Los que vieron me decían: ‘Ojuka reiete la nde hermano pe’. Eso es lo que los vecinos me dicen, hay que ser sinceros, yo no presencié, solo tuve el aviso de que le mataron a mi hermano”, agregó.