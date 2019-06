Policía hace oficina y no es custodio, asegura Kattya

La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional, señaló que la cantidad de policías que tienen asignados algunos diputados para su custodia es exagerada. No obstante, dos agentes figuran al servicio de la diputada, pero ella aclaró que uno de ellos no es policía de carrera ni es su custodio.

De los 48 diputados que cuentan con seguridad, González integra la nómina con dos agentes a su cargo, aunque explicó qué rol cumplen. “La información que señala que tengo 2 custodios policiales proporcionados por la Cámara es falsa. El señor César Portillo, no es policía de carrera, sino integrante de la Orquesta de la Policía Nacional (no agente policial de calle). Cuando llegué a la Cámara todos saben que no nombré o contraté ningún funcionario y me asignaron 3 personas, entre ellos, está quien figura como custodio”, señaló.

Agregó que el otro agente a su cargo, le fue asignado por la Justicia denuncia mediante, luego de que su casa haya sido atropellada en el 2018.

Opinó que los 14 agentes que tiene el diputado Miguel Cuevas es exagerado.