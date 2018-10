Policía Federal del Brasil pide acusar a Michel Temer por corrupción

Un muy buen timonel. Michel Temer sigue capeando las tormentas que no lo dejan desde que asumió el gobierno.

La Policía Federal de Brasil pidió al Supremo Tribunal Federal que acuse al presidente Michel Temer de presuntos sobornos y confisque sus bienes y los de algunos de sus asociados cercanos.

La policía ha estado investigando a Temer por más de un año por supuestamente aceptar sobornos a cambio de ayudar a dar forma a un decreto que regula los puertos de Brasil, y en particular por extender concesiones en el recinto portuario de Santos para beneficiar a las compañías de asociados cercanos.

Temer, un ex vicepresidente que asumió el cargo en el 2016 después de que la ex mandataria Dilma Rousseff fue sometida a un juicio político, ha dicho en repetidas ocasiones que es inocente. Se ha enfrentado a varias acusaciones de corrupción, pero no puede ser procesado mientras esté en el cargo.

El juez del Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, quien supervisa el caso, dijo que esperaría a ver los hallazgos de la oficina de los fiscales de Brasil antes de decidir cómo proceder.

El reporte de la policía federal recomienda que Temer, su hija Maristela, su ex asesor Rodrigo Rocha Loures y otras ocho personas enfrenten cargos y sus activos sean confiscados por su rol en el supuesto lavado de dinero de sobornos a través de transacciones inmobiliarias.

La oficina de Temer no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Su mandato termina el 1 de enero y con ello su inmunidad.

El congreso federal votó dos veces el año pasado para impedir que Temer fuera sometido a juicio por tres acusaciones de corrupción presentadas en su contra.

Para que la Corte Suprema investigue y eventualmente procese al presidente, según la Constitución, debe contar con la autorización del Congreso

En el informe que entregó a la Corte Suprema, la PF también pidió una orden de prisión preventiva para cuatro de ellos, incluyendo al coronel Lima, un antiguo amigo del mandatario.

Temer concluye su mandato como el más desprestigiado de los presidentes brasileños de las últimas décadas (su popularidad es de apenas 5%) .

Parte del pago fueron unas reformas inmobiliarias

Temer habría usado empresas ficticias ligadas al coronel Lima para recibir sobornos de Rodrimar, una de las compañías del sector portuario beneficiada por el decreto presidencial que extendió el plazo de las concesiones públicas, según detalles de la investigación revelados por medios locales.

Una parte de esos sobornos habría sido transferida al presidente mediante el pago de reformas inmobiliarias, como una realizada en la casa de su hija Maristela Temer, según O Globo. El palacio presidencial de Planalto, consultado por la AFP, dijo que el presidente del Brasil no se manifestaría sobre el informe policial en su contra.