Polémica mano no es sancionable para la APF

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol expuso su análisis de las jugadas ocurridas en el desarrollo de la segunda fecha del torneo Apertura de la Copa de Primera, aprobando las decisiones de los colegiados en todos los juegos.

La acción que generó más polémica fue la del juego entre Luqueño y General, donde el Auriazul reclamó un penal por una mano de Manuel Romero. Según la explicación del VAR, la misma no fue determinante en la sucesión de la acción ya que no impide de manera clara el desvío de la trayectoria inicial, por lo que no era sancionable la falta.