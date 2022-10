Poder Judicial usa escáneres no autorizados por la ARRN

No obstante esta normativa, en el Palacio de Justicia se tienen dos escáneres, uno a la entrada frontal y otra en la trasera que son utilizados, que no se ajustan a la citada normativa, por lo que la ARRN dispuso una inspección y verificación de los mismos.

Según dicen, cualquier persona no puede estar observando las imágenes de los escáneres, ya que en caso de accidente debe saber cómo operar y cómo reaccionar, o determinar si el equipo funciona bien o no. El Poder Judicial informó que ellos no tenían una persona específica designada.