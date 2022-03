Poblador relata que el fenómeno causó terror en Misiones

“Estábamos en la playa de Coratei sacando fotos y me asusté con lo que vi venir. Es la primera vez que vi algo así. Una nube apocalíptica decía la gente, la nube negra se aproximaba con fuertes vientos. No sabés si traía tierra, humo o ceniza a su paso. Lo que sí, se oscureció todo, no sabíamos qué hacer, nos juntamos con las personas que estaban trabajando en la playa y buscamos refugio”, manifestó el poblador.

Mencionó que la nube dejó mucha suciedad a su paso y que él fue alcanzado por unos minutos por el fenómeno y quedó duro de arena en el cuerpo y los vehículos quedaron sucios como si hubieran estado en un incendio de pastizal.

“Los vehículos que fueron alcanzados por el fenómeno quedaron sucios, como si habían entrado en un incendio de pastizales. Se oscureció todo, no solo en Ayolas, también en Coratei, donde estábamos nosotros, y en Yabebyry. A mí me agarró un ratito nomás, mientras corría, me quedé todo duro debido a la tierra, mi pelo sobre todo, encima que no teníamos agua en esta zona. No se produjeron granizos, algo que desde hace más de 75 días no tenemos lluvia”, detalló Oribe.

El hombre destacó que en Coratei no se destechó ninguna casa y en Yabebyry se destechó un galpón a causa del viento muy fuerte.

Los bomberos voluntarios de la zona estuvieron en alerta por cualquier eventualidad, por si ocurriera algún incidente o accidente debido al fenómeno, que también llegó a Asunción. VR