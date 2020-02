PLRA también se prepara para aprobar la versión Senado

Uno de los dos liberales que votó con los colorados para trabar la transparencia en el proceso de financiación de campañas cambiará su voto.

Es el diputado Édgar Ortiz, quien ayer dijo que ahora es “digerible” la propuesta del Senado, puesto que el documento original de Vallejo, que cercenaron en Diputados, supuestamente era inaplicable. “Aún no hablé con mi bancada, pero de hecho una actuación de diputados sería intrascendente, porque ellos (Senado) tienen votos para ratificarse en su versión, nosotros no”, dijo.

Indicó que en lo que se refiere a la declaración jurada de interés que solo se limitará al candidato y cónyuge, excluyendo a familiares en segunda línea de consanguinidad, es un paso aceptable.

Agregó que nunca jugó en contra de la transparencia. “A lo mejor el proyecto de Vallejo, Ramón Romero Roa y Édgar Acosta es aplicable a un sociedad de primer mundo, aún aquí no estamos preparados, en especial en los distritos chicos y pobres. Quien te va a poder abrir una cuenta corriente allí”, señaló en relación a uno de los artículos que finalmente fue borrado por el Senado.

Según el diputado de la multibancada liberal, Jorge Ávalos Mariño, lo dispuesto por el Senado se acerca mucho al proyecto original, puesto que en el artículo 64 se colocó la obligatoriedad de la presentación de una Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC).

Dijo estar satisfecho porque ahora como están los votos “es inevitable que no se sancione y promulgue la ley para municipales”. El legislador quien promovió la modificación de la ley junto a Rocío Vallejo, dijo que en lo único que no concuerda es que la presentación de los gastos solo se dan en dos oportunidades -principio y final- y no en tres tiempos como establecía el documento original.