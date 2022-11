Pleno de la Corte pide la renuncia a Fretes para no dañar imagen judicial

En sesión extraordinaria, el pleno de la Corte solicitó al ministro Antonio Fretes su renuncia para no dañar la imagen del Poder Judicial. Estuvieron siete de los ministros, no así el ministro César Garay, y el cuestionado presidente con permiso.

La sesión duró menos de 5 minutos. El presidente en ejercicio Alberto Martínez Simón leyó la declaración conjunta, la que fue aprobada en forma unánime.

“Desde el día en que hemos prestado juramento para el acceso al cargo de ministros de la Corte Suprema de Justicia, cada uno de los integrantes de este pleno, en forma individual y en conjunto venimos haciendo el mayor esfuerzo humano para mejorar la credibilidad de Poder Judicial ante la ciudadanía de nuestro país, a la que nos debemos, a través de la aplicación de la ley a los casos puestos a nuestro conocimiento”, dice la declaración.

“Ese esfuerzo no conoció días y horas inhábiles, siendo conscientes que aún queda mucho trabajo por hacer. Reiteramos, en este momento, que ese juramento se mantiene absolutamente inalterable y que no cesaremos en el esfuerzo cotidiano en que estamos comprometidos. En las últimas dos semanas se han dado hechos que son de público conocimiento y que involucran a familiares del ministro Dr. Antonio Fretes”, añade. Después señala que siguieron paso a paso el desarrollo de los hechos y en silencio para “permitir el desenvolvimiento normal de las gestiones de los órganos y procedimientos constitucionales que se habían abierto como consecuencia de dichos sucesos”. “Sin embargo, la secuencia de hechos que continúan siendo expuestos públicamente, luego de ser considerados con el detenimiento y la calma que las circunstancias delicadas sugerían, nos lleva, en este momento, al convencimiento que no podemos seguir en la posición de esperar la solución definitiva de las cuestiones denunciadas, a riesgo de afectar gravemente la imagen del Poder Judicial que con tanto trabajo estamos construyendo, conjuntamente con la labor honesta de tantos jueces y juezas de nuestro país”, alega. “Por este motivo, cumplimos nuestro deber de pedir al Dr. Antonio Fretes la presentación de su renuncia al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, en salvaguarda del esfuerzo realizado para mejorar la imagen del Poder Judicial”, afirma.

“Confiamos que el Dr. Antonio Fretes, integrante por más de dos décadas de esta máxima instancia, sabrá obrar en consecuencia y presentará su renuncia al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia a fin de mantener incólume la imagen del Poder Judicial y no afectar la confianza ciudadana”, concluye.

