Plenaria de la Corte está en la mira por la elección del defensor general

Los ternados, los magistrados Pedro Mayor Martínez y Leonardo Ledesma, a más de la ex ministra de Justicia Lorena Segovia, la semana pasada tuvieron una audiencia pública, donde presentaron sus propuestas.

Estuvieron todos los ministros con excepción de la ministra Gladys Bareiro –que tenía permiso–, con lo que los que deben elegir conocen a cabalidad las propuestas.

La forma de elección aún está por verse. Mientras varios ministros entienden que debe ser por voto secreto –como lo hicieron para elegir al presidente de la Corte–, otros piensan que debe ser a viva voz.

El propio presidente, Eugenio Jiménez, así como Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón dijeron que apoyan esta última forma, a modo de demostrar la transparencia.

Los demás habían votado en una elección anterior, en forma secreta, y ya manifestaron su preferencia por esta forma.

Con 8 ministros, 4 votos bastarían para elegir a un defensor si es que todos los candidatos son votados. Si solo dos de ellos tienen votos, se necesitan 5 para la mayoría.

PACTO. La cuestión principalmente está en que se había hablado de un supuesto pacto político para designar a la liberal Lorena Segovia, ya que tanto el Ministerio Público como la Corte tienen una mayoría colorada.

No obstante, el mismo presidente de la Corte había negado conocer algún pacto, y que la elección de defensor general es una potestad exclusiva del Máximo Tribunal.

Con ello, ni siquiera es tanto por el cargo a ser elegido, sino que se quiere ver si realmente el Poder Judicial es o no independiente, o de nuevo está a las órdenes de los políticos.

Esa disyuntiva es la que la ciudadanía en general está atenta para ver cómo se van a desempeñar los ministros, que hablan justamente de la independencia de la Justicia, como base del progreso.

El pleno comienza habitualmente a las 9.30, salvo cuestiones de último momento.

Difícil decisión para ministros

Hasta ahora, el único que adelantó públicamente su voto fue el ministro Manuel Ramírez Candia, quien señaló que su candidato es Pedro Mayor Martínez.

Sin embargo, aún no se tiene un panorama de a quiénes votarán los demás. En pasillos de tribunales se habla de que Mayor Martínez ya tendría otro voto, con lo que serían 2.

También la candidata Lorena Segovia tiene votos, aunque no se sabe cuántos, ya que no se adelanta nada. Con ello, ambos tienen preferencia, además de ser los mejor puntuados.

No obstante, también se habla de que si no hay consenso podría designarse también al tercer ternado, Leonardo Ledesma, como una solución.