Plazo para llanistas corre hasta mañana y el lunes se firma el libelo

El libelo acusatorio tiene 89 páginas, pero con las documentaciones que respaldan cada acusación, se llega a un total de 2.500 páginas.

Los argumentos se concentran en nueve denuncias (ver infografía), que son el caso Metrobús, una obra que generó un gran daño patrimonial y dejó pérdidas económicas para muchos ciudadanos, pero quedó impune; también el caso Darío Messer, acusado de lavado y vinculado a Horacio Cartes, sin investigación acabada; la muerte impune de Rodrigo Quintana; mala gestión administrativa; denuncia de Arnaldo Giuzzio sobre lavado de dinero y contrabando de cigarrillos que no fue investigada; nexo de Cartes con Zero UM; selectividad en casos de corrupción como el de Óscar González Daher, que fue procesado con criterio distinto al de Cartes; impunidad en corrupción de intendentes y gobernadores y omisión en casos de corrupción pública. “Actuar en la persecución de los hechos punibles de acción penal pública, en general, e investigaciones penales vinculadas al contrabando, lavado de dinero y crimen organizado, en particular, de manera absolutamente discrecional, sin reglas de juego que brinden seguridad jurídica, sin garantías de objetividad e independencia para combatir y sancionar estos flagelos que socavan los cimientos de nuestra democracia”, expresa.

En torno a la fecha de presentación, la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González principal redactora del libelo, dijo que luego de la firma se tomarán las decisiones del siguiente paso. “No depende de mí”, señaló.

La diputada apuntó hacia los liberales, comprometiendo sus firmas por el caso Rodrigo Quintana y el atropello de la sede del partido.

González refirió que es importante que toda la ciudadanía lea el libelo y sea más que nada un debate amplio para profundizar los problemas del Ministerio Público y que esto genere presión entre políticos. Pidió también que todos los sectores se involucren, como sociedad civil, la Iglesia y otros.

Actualmente, no hay votos en Diputados para aprobar la acusación. Se necesita de una mayoría de dos tercios, lo que significa que si están los 80 presentes, la aprobación se dará con un mínimo de 53. Los 29 opositores confirmados más los 18 oficialistas suman solamente 47 votos. Es decir, si desde la bancada llanista no apoyan al menos seis de los ocho, el juicio político queda rechazado.