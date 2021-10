Plaza con constantes robos y sin presencia de guardias

Señaló que las otras librerías del lugar también son saqueadas: El Lector y El Libro. Además, comentó que los vecinos reportan que ante la oscuridad ven jóvenes que por las noches entran a tomar bebidas alcohólicas, fumar y adueñarse del espacio.

Sánchez cuestionó que la Municipalidad colocó años atrás las verjas de alto costo, por lo que señaló la necesidad de cerrar los portones y llavear por las noches, además de mantener todas las luces prendidas en el lugar.

“Hago catarsis por Facebook y por la prensa, ya que las veces anteriores lo he hecho ante la Comisaría Tercera, ante la Dirección de Seguridad y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción. He enviado una nota al intendente municipal y al presidente de la Junta Municipal, pero no solo no recibí respuesta: los robos y la inseguridad siguen”, lamentó a través de la red social.

SIN CUSTODIA. En la Plaza Uruguaya, Sánchez indicó que existen dos guardias municipales asignados para el lugar. Sin embargo, refirió que recién ayer apareció uno de los agentes tras volverse mediático el caso de la inseguridad en el lugar.

El concejal Elvio Segovia, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sostuvo que ya realizaron tres pedidos de informe a la Intendencia para conocer la nómina de guardias y los lugares donde están asignados para la custodia; sin embargo, no tuvieron respuesta.

“Hay denuncias de líderes de comisiones vecinales que conocen a gente que son, aparentemente, guardias, pero en realidad no están en los lugares públicos y más bien son planilleros. Por eso pedimos los informes, pero no tenemos respuesta”.

En la página web de la Municipalidad de Asunción, la planilla de funcionarios se encuentra encriptada de tal manera que no se pueda encontrar fácilmente entre las más de 330 páginas.

Última Hora intentó obtener la versión del director general de la Policía Municipal, Enrique Chávez, y del director de Seguridad, Cristian Delgado, pero ambos se llamaron al silencio, como se volvió costumbre de la mayoría de los directores municipales.