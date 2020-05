Plataforma del MEC no cuenta con contenido para educación inclusiva

Desde que cerraron las instituciones educativas por el Covid-19 y la cuarentena, Oliver y sus compañeros no tienen respuestas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para continuar con el proceso educativo y que este sea con una inclusión real para todos los estudiantes.

“Las clases virtuales no sirven, los docentes no fueron capacitados, nosotros no tenemos computadoras con programas específicos y necesitamos apoyo para seguir con la educación inclusiva, eso no existe por parte del MEC”, lamenta Oliver.

Sonia, su mamá, cuenta que el chico es el primer patinador con discapacidad visual de Paraguay. Desde que se inició en este deporte obtuvo una medalla en Colombia y el primer lugar en su categoría en otro certamen de Brasil.

Sin planificación. Docentes cuestionan que el plan de contingencia presentado por la cartera estatal no cuenta con inclusión ni en su plataforma virtual. “Para las centros de apoyo como el nuestro nadie piensa. Solamente las profes de los chicos y sus familias, institucionalmente no tenemos nada”, cuenta la directora de la escuela Luis Braille, María Silvia Acevedo.

En la plataforma del MEC, no hay un espacio para educación inclusiva, por lo menos para orientación, agrega. “Nosotros enviamos las tareas por WhatsApp, el problema es que no tenemos internet, otras profes no tienen en sus casas y hay que tener por lo menos wifi, las familias, tampoco”, cuenta la directora.

Indica que los profesores trabajan todo el tiempo, pero con muchas precariedades y más sin contar con apoyo para programas y proyectos inclusivos en esta pandemia. Desde el MEC no respondieron a las llamadas de esta redacción para conocer si hay un plan para el sector.

Censura. Los jóvenes organizados en distintos gremios exigen el voto censura al ministro Petta que se trata mañana en el Senado. Oliver, indica que tampoco está conforme con su gestión. “Pienso que los senadores tienen que votar por su censura”, opina.