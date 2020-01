Plantean decreto por rechazo de dólares

El documento está siendo elaborado por la Sedeco, que según su titular, Marcelo Estigarribia, estará listo para finales del primer semestre del año. Una vez terminado, será remitido al MIC, que se encargará de plantear al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la emisión del decreto.

“Vamos a plantear la firma de un decreto de Presidencia en base a la reglamentación del artículo 10 de la Ley de defensa al Consumidor, en lo que hace relación a las monedas en curso legal en el país”, dijo Estigarribia.

Agregó: “Tenemos jurisprudencia, una ley de obligación de moneda extranjera en el Paraguay, en donde podemos sustentar la posibilidad que eso se comercialice dentro del mercado porque estos billetes no son falsificados, no fueron sacados de circulación, no hay una declaración del gobierno de EEUU; entonces, para nosotros son billetes que tienen una libre circulación dentro del territorio nacional”.

El rechazo de dólares por parte de los bancos por pequeños deterioros de los billetes, manchas o de series antiguas (de cara chica), viene siendo denunciado por varias personas desde los últimos meses del 2019, instalándose como punto de debate en las redes sociales.

Esto generó que varias personas recurran al mercado informal o a los cambistas a realizar sus cambios, pero por un precio menor de entre 7 a 10 puntos a la cotización real del billete.