Piris: “No hubo ningún llamado”

El volante campeón de la Copa Libertadores 2019 cortó por lo sano dichos trascendidos, en conversación con FALG por Monumental AM 1080. “Anteriormente sí me habían llamado, pero ahora no recibí nada (ninguna propuesta de Cerro)”, afirmó el ex Olimpia y Rubio Ñu desde la capital turca, Ankara.

“Esta vez no hubo ningún llamado de Paraguay”, insistió Piris, explicando que sus derechos federativos “pertenecen al Flamengo” y “estoy a préstamo nada más acá”. Además, reveló que, desde que está en el exterior, es la primera vez que no lo llaman de Cerro, ni “de ninguno de los equipos de Paraguay y tampoco mi representante me dijo nada”.

En otro tren de cosas, Piris Da Motta describió sus impresiones acerca de la Superliga del país transcontinental. “Es muy loco el fútbol turco, uno no sabe lo que va a pasar, pero no me puedo quejar porque estoy jugando todos los partidos”, aseveró quien también dejó en claro que el puesto de descenso directo que ocupa con su club no es el que desea. "Me gustaría pelear más arriba”, reconoció.

Incluso, el ex Rubio Ñu debió cambiar de puesto en par de ocasiones, por las necesidades del Genclerbirligi, pues “en dos partidos jugué de zaguero central, (pero) la verdad que conozco la posición”, reconoció. Y sobre las condiciones climáticas, no escatimó sensaciones de desagrado: “Ayer jugamos con -14 grados, es una sensación muy fea, pero no nevó”

De entre los amigos que la ha dado el fútbol, todavía en Paraguay, Piris le contó a FALG que con Ángel Lucena de Cerro “siempre hablo, es como un hermano para mí, después están también Alan Benítez y Derlis González”, estos dos hoy día en Olimpia.