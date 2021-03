Piden restringir y suspender clases para frenar al Covid en Alto Paraná

Igualmente se pide que la prohibición de circulación sea desde las 20:00 hasta las 5:00, tal como se aplica desde la semana pasada en la vecina Foz de Yguazú, Brasil. La situación es crítica, el Hospital Integrado Respiratorio está colapsado, con las 30 camas de terapia intensiva ocupadas al 100 por ciento, así como también las 12 camas de reanimación y las 80 camas de sala común, que nunca llegaron a ocuparse en su totalidad como en esta segunda ola.

En las próximas horas estarán habilitando el Pabellón de Contingencia, construido en el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde se tienen otras 45 camas para internación y donde serán derivados aquellos pacientes que no necesitan de terapia. Durante una conferencia de prensa ayer en la Gobernación del Alto Paraná, el gobernador, Roberto González Vaesken. “Después del informe que hemos recibido tenemos que hoy nuestro sistema está colapsado. Tenemos gente que está esperando turno para ser internada. Tenemos también el problema de la falta de insumos, razón por la cual pedimos el auxilio de la Itaipú Binacional, para la compra de los insumos que hagan falta”.

TRISTE. Por su parte el intendente Miguel Prieto señaló que la situación es sumamente crítica en la ciudad. Comentó que ayer falleció el jefe de gabinete de la Comuna víctima del Covid, el abogado Adalberto Arrúa. Dijo que el miércoles estuvo hablando con él, que estaba bien y ayer amaneció con la sorpresa. “Me decía que se sentía bien, pero esta enfermedad es tan incierta que amanecimos con la noticia de que se nos fue”.

Prieto lamentó que muchos amigos y conocidos suyos están infectados en este momento. “Estamos efectivamente en medio de la segunda ola de esta enfermedad y se viene con todo, en este momento creo que ya nadie se va a atrever a decir que no es así. Estamos con muchas necesidades en el hospital, este es el momento de estar unidos. Esperábamos no llegar a este momento, pero llegamos”.

Dijo que entiende que nadie quiere perder sus libertades, pero que si no se toman medidas más severas la situación sería catastrófica para la ciudad. “Cuantas vidas se seguirán perdiendo si no hacemos nada, nadie quiere tener Covid, nadie quiere dejar de trabajar y eso es lo que queremos preservar y controlar las actividades sociales, la farras clandestinas”. Insistió que Foz tomó medidas y que acá se tiene que hacer lo mismo. “No queremos llegar al momento en que ellos decidan cerrar el puente, ahí si ya no hay nada que hacer ni a quien llorarle, es el momento de plantarnos, de trabajar juntos con más fuerza y centrarnos en la salud”.

10 muertos en Foz. La ciudad de Foz de Yguazú, Brasil registró ayer 10 muertos por Covid, una cifra récord desde que se inició la pandemia en marzo del año pasado. El último gran registro de fallecidos se dio el martes con 7, que grafica la grave situación sanitaria que vive la frontera. Los fallecidos son 7 mujeres de 29, 30, 35, 70, 75 y 78 años respectivamente. El resto son varones de 75, 76 y 78 años. Todos estaban internados en el Hospital Costa Cavalcanti, en el Hospital Municipal y centros médicos privados. Con estos nuevos números la cantidad de fallecidos por esta enfermedad en Foz asciende a 429. Igualmente el boletín diario emitido por la Municipalidad, revela que fueron reportados 317 nuevos infectados, elevando a 27.431 los casos de la enfermedad, de los cuales 25.976 se recuperaron.

Iturbe en emergencia. Autoridades de Iturbe, Guairá, declararon emergencia sanitaria distrital por el término de 10 días para establecer estrategias que ayuden a evitar el aumento de casos de coronavirus en la zona. A través de la resolución 9/2021, la Municipalidad, declaró emergencia sanitaria, debido al impacto del Covid-19 y establecieron nuevas acciones preventivas ante el riesgo de su expansión. La medida entra en vigencia hoy y será hasta el 10 de marzo, para todo el distrito de Iturbe, Departamento del Guairá, y prohíbe eventos sociales, familiares, deportivos y religiosos en lugares públicos o privado en el tiempo que dure la emergencia, bajo apercibimiento de aplicación de 10 a 20 jornales mínimos en caso de incumplimiento. Así mismo, la Comuna prohíbe la concurrencia a playas, ciclovías, plazas, canchas deportivas y cualquier otro lugar público.