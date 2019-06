Piden que se sancione a los diputados que son raboneros

La sesión de la Cámara de Diputados quedó el miércoles sin cuórum, debido a que los legisladores solicitaron un cuarto intermedio para almorzar y ya no regresaron, ya que prefirieron quedar a negociar la mesa directiva y no cumplir con el trabajo que les corresponde y por el cual el pueblo paraguayo paga un alto precio.

Ante esta situación, los diputados que quedaron en la sala solicitaron al titular de la institución, Miguel Cuevas, que de una vez por todas haga cumplir el reglamento y se sancione a los parlamentarios que no cumplen con su trabajo.

“Esto no es menos grave que otras denuncias, están cobrando un sueldo por no trabajar. Para cada sesión desaparecen y nuestro presidente (Cuevas) es un inútil que no toma las medidas que debe tomar”, aseveró la liberal Celeste Amarilla.

En el mismo sentido se expresó la patriaqueridista Rocío Vallejo, quien señaló que ya perdió la cuenta de cuántas veces pidió en mesa directiva y en el pleno que se cumpla el reglamento para llegadas tardías y ausencias anticipadas, sin pedir permiso al pleno. “Siquiera un reglamento respetamos, vergüenza e indignación”, lamentó.

Miguel Cuevas, cada vez que se da este tipo de situaciones, amenaza a sus colegas con que realizará el descuento correspondiente de sus haberes, como parte de la sanción que establece el reglamento interno; sin embargo, nunca fue más allá del cháke y son recurrentes estos casos.

La diputada Kattya González dijo que el planillerismo vip y la inconsciencia en la dimensión de este despropósito hace que en 11 meses casi el 100 % de las sesiones no se hayan concluido. “La presidencia de Diputados no aplica las sanciones previstas”, remarcó.