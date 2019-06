Piden que Kattya González sea expulsada de Diputados

Ayer, un empresario identificado como Rauand Rauf Latif llegó hasta la Cámara de Diputados acompañado de su abogado para presentar una denuncia contra la legisladora y solicitó la pérdida de investidura de la parlamentaria por supuesto tráfico de influencias.

“Los hechos consistentes en la conducta impropia en que ha incurrido la diputada Kattya González, son de extrema gravedad, fueron grabados en audio, video, textos y levantados en sus redes sociales, constituyéndose estas en elementos fehacientes de que utilizó de manera directa influencias indebidas desde su cargo de diputada, interviniendo en decisiones de instituciones del Estado en perjuicio de empresas y emprendimientos privados”, dice una parte de la nota presentada por Rauf.

De acuerdo al empresario de nacionalidad alemana, la diputada con su accionar acompañó significativas pérdidas económicas del inversionista alemán de origen ruso Mikhail Vikharec, que había decidido realizar dos proyectos de inversión, una empresa arenera y un complejo habitacional, ambos en Villa Elisa y que por intermediación de González no se pudieron concretar.

CULPABLES. La diputada señaló que esta situación ya se veía venir y responsabilizó a algunos de sus colegas de estar detrás de la denuncia y que le están apadrinando al empresario haciéndole caer en su buena fe.

Dijo que solicitarán desde su bancada a la mesa directiva que el pedido en su contra se trate lo antes posible.

“El lunes, tras la instalación de la nueva mesa directiva exigiremos el tratamiento del pedido de pérdida de investidura presentada por el supuesto empresario denunciante. No vamos a tolerar extorsiones, ni campañas de amedrentamiento. Que se le dé una respuesta al peticionante y si me tengo que ir, con gusto volveré a mi profesión (abogada), porque a mí no me van a tener así”, aseveró.

González señaló que si sus tres colegas, que ella cree que están detrás de la denuncia, consideran que con eso le van a hacer callar, se equivocan.

“Y la mafia pura y dura inventa grandilocuentes titulares y temerarias denuncias sin la descripción de un solo hecho. Si piensan que me van a hacer callar les adelanto que a partir de hoy gritaré más fuerte”, adelantó.

Para que el pedido de pérdida de investidura se pueda llevar adelante, la nota debe ser firmada por 12 diputados y aprobada por la mayoría de los presentes del cuórum establecido (41).

EN ÚH. El empresario Rauf también estuvo de visita en ÚH, donde señaló que los documentos de su empresa están en regla, y acusó directamente a la diputada Kattya González de influir en las decisiones de entidades como la comuna de Villa Elisa, para que no habiliten su emprendimiento.