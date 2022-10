Piden paciencia para Cáceres

Pedro Ballota, vicepresidente segundo de Olimpia, salió al paso de las críticas que tuvo Julio César Cáceres como entrenador tras la victoria ante Tacuary.

“Vamos a darle tiempo al equipo. Por ahí tenés un equipo más corto que otros equipos y más que otros. No pudimos reforzar, un mal pase y la gente ya pide cambio, cambio (...) Muchos hinchas me llamaron que (Richard) Ortiz ya no puede jugar o me llamaban por Ale Silva. Hay que entender que Tacuary es muy buen equipo y ahora Ameliano lo mismo”, expresó Ballota en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).