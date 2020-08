Piden no justificar relajamiento con las denuncias de corrupción

Con más de 1.100 casos activos de Covid-19 y un promedio de 50 casos sin nexo diarios, en Asunción y el departamento Central el SARS-CoV-2 está expandiéndose muy rápido debido a que la población, principalmente joven, está bajando la guardia incumpliendo las medidas sanitarias para evitar el contagio del virus pandémico.

Sin embargo, esta omisión de lavarse las manos, usar correctamente la mascarilla o guardar 2 metros de distancia de otras personas no se debe solamente a un relajo sino más bien responde a una especie de rechazo y hartazgo que generaron las denuncias de corrupción en la compra de insumos para hacer frente a la pandemia, según comentan los propios pacientes. El Dr. Roque Silva, director de la XI Región Sanitaria, comentó que esta reacción junto a la fatiga de la cuarentena y el no incorporar el estilo de modo de vida Covid-19 fueron los factores que facilitaron la explosión de casos en una de las áreas más densamente pobladas del país. ‘’El fin de semana (pasado) en Areguá vimos un relajamiento total, que tiene que ver también con una campaña mediática de denuncias, sumada a la fatiga. Hay pacientes que te dicen que nosotros lucramos con Covid y dejan de cuidarse’’, dijo el director. Silva señala que lo primero que les dice a estos pacientes es que una cosa no tiene que ver con la otra. ``Hay que separar toda la denuncia de corrupción que se está haciendo y que se está investigando de la parte sanitaria. La gente tiene que entender que nosotros tenemos que cuidarnos todos, que quien puede morir es su vecino, su amigo o su hermano, un familiar pero no precisamente un po guasu’’. Realidad. El director Roque Silva explicó que dentro de esa fatiga que dejó la cuarentena y el avance de las primeras fases está eso de no querer oír y hablar de todo lo relacionado con el coronavirus y no creen porque no ven como en otras epidemias, como la del dengue, hospitales rebosados. ”No estamos viendo eso y parece que la gente no dimensiona“. Según el director regional de Salud, en un 30 por ciento de la población no hubo un cambio en el estilo de vida, la gente no se está adecuando al modo Covid para cuidarse y esto tiene que ver con el uso de tapabocas, lavado de manos y mantener ese distanciamiento social. Explicó que adoptar ese modo Covid sigue, por ejemplo, la misma lógica de cuando una persona sube a un vehículo y lo primero que hace es ponerse el cinturón de seguridad, lo hace ‘’automáticamente’’. ‘’Yo cuando salgo de mi casa, enseguida recuerdo que tengo que salir con tapaboca y lo busco. Tenemos que entender que este debe ser un estilo de vida. A lo mejor yo puedo estar contagiado, puedo ser un positivo, un asintomático, pero si yo me cuido, a mi entorno no le voy a enfermar’’, resaltó. Prevención Para que este fin de semana no se vuelvan a repetir las tardes turísticas en Areguá, la Costanera de Asunción y ‘’otros puntos críticos de cada ciudad’’, según el Dr. Roque Silva, el control en trabajo conjunto entre instituciones será fundamental para educar y, por sobre todo, prevenir la aglomeración y el descontrol. ‘’En el evento que se hizo viral en Areguá, se puede apreciar que en esa misma esquina estaba la comisaría. No se hizo nada para evitar la aglomeración’’, señaló el médico. Desde este fin de semana, el Ministerio del Interior anunció que realizará mayor control y los agentes estarán abocados a concienciar a la ciudadanía.



