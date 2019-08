Piden ministerio de energía y valorar a técnicos

Las negociaciones por la contratación de potencia de Itaipú volvió a la esfera técnica y los diferentes sectores están brindando sus recomendaciones, con el fin de no caer en el conflicto que llevó la cuestión al ámbito diplomático. El ingeniero Ramón Montanía manifestó que la falta de institucionalidad del sector eléctrico paraguayo salió a relucir con gran énfasis en esta crisis. Apuntó que fue notoria la ausencia de una política de Estado para el sector y la falta de un ministerio de energía que coordine y controle las acciones de la ANDE y las binacionales.

“El sector eléctrico será el pilar donde se sustentará el desarrollo del Paraguay. La energía eléctrica abundante, confiable y la tarifa accesible son factores fundamentales para atraer inversiones que tanto necesita nuestro país, para superar el subdesarrollo. La cancelación del acta de Itaipú abre una nueva oportunidad de negociación para el Paraguay. El Gobierno Nacional debe buscar revertir los puntos del acuerdo que fueron cuestionados, y que serían perjudiciales a los intereses de la ANDE y el Paraguay”, destacó.

Añadió que la negociación debe ser realizada por la ANDE y en Itaipú, con total transparencia. El Gobierno Nacional debe entender que la ciudadanía ya no está dispuesta a aceptar arreglos “entre cuatro paredes”, y más aún si serán perjudiciales para el país, enfatizó.

Explicó que la tarifa de la ANDE se mantenía estable en los últimos años, gracias a la energía adicional (excedente) de Itaipú, que tiene un precio muy por debajo de la energía asegurada. La binacional suministra a la ANDE, en la época de mayor demanda, en torno al 80% de su necesidad energética y gran porcentaje representa la energía excedente, detalló.

“La ANDE debería analizar con mucha responsabilidad si podrá sostener su demanda máxima con la energía no garantizada de Itaipú, porque esa energía no siempre es segura. La previsibilidad, confiabilidad y la seguridad del suministro energético al Paraguay son fundamentales y no se pueden poner en riesgo. Para la contratación de la potencia de Itaipú, la ANDE debe tener en cuenta también el suministro de Yacyretá y Acaray”, refirió.

SINDICATOS. Seis sindicatos de la Itaipú emitieron un comunicado en el que señalaron que son los trabajadores de la represa los que mantienen los grandes niveles de producción de la central, por lo que rechazan tajantemente el contenido del acta bilateral, ya anulada.

En ese sentido, manifestaron que ya no tolerarán el nombramiento de autoridades que solo van a aprovecharse del cargo para llenarse los bolsillos. Los gremios instaron al presidente Mario Abdo Benítez a que seleccione de entre los mejores empleados de Itaipú para ocupar las direcciones de la empresa binacional y que no envíe a personajes que cometen fechorías.