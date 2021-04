Piden intervención de la OEA por prisión de estudiantes

“Son atropellos perpetrados por la Fiscalía, el Poder Judicial y el Gobierno Nacional contra varias garantías constitucionales, generando un quiebre del estado de derecho”, remarcaron en la misiva dirigida al secretario general del organismo, Luis Almagro.

La nota fue realizada por la Coordinadora Estudiantil Universitaria de la UNA.

Entre las arbitrariedades, indican que la jueza Hilda Benítez no fundamentó el peligro de fuga y desconoció todos los elementos de arraigo que presentó la defensa. “Tampoco la Fiscalía presentó ninguna prueba de falta de arraigo”, agregan. No está de más agregar que no existe imparcialidad alguna por parte de la jueza, ya que la misma se encuentra afiliada y es militante activa, remarcan los universitarios. Igualmente denuncian otra presunta arbitrariedad del Ministerio de Justicia que desea trasladar al interior a Vivian Genes.