Piden intervención de la Municipalidad de Puerto Casado

La legisladora presentó un informe donde Adorno intentaba justificar que no cuenta con recursos.

Según la diputada, el intendente no presentó en forma la justificación del uso de los recursos y señaló que solamente posee cuentas bancarias donde tiene un depósito de más de 1 millón de guaraníes y que no poseen sistemas informáticos contables, por lo que no puede brindar un informe detallado.

La parlamentaria criticó duramente al jefe comunal chaqueño por su falta de respuestas sobre su gestión.

Esto sirvió de base a los concejales municipales, quienes trataron ayer el caso del intendente en la sesión donde, de los 12 legisladores, una mayoría de 8 ediles firmaron por la solicitud de intervención. Los firmantes son: Saturnino Ferreira, Claudio Martínez, Domingo Vera, Emilce Díaz, María Laura Díaz, Ángela Domínguez, Virgilio Chamorro, todos del Partido Colorado, y Félix Cantero, de la oposición, quienes están en desacuerdo con la gestión del ejecutivo comunal, otros 3 concejales prefirieron seguir apoyando al intendente, y uno se abstuvo en el tratamiento del pedido.

Los ediles acusan al intendente Adorno por mal desempeño de sus funciones, argumentando que existen fundamentos de mal desempeño y que ellos son fieles custodios, contralores de la ejecución de la administración municipal, para lo cual fueron electos; alegan además que no incurrirán y mucho menos serán cómplices del mal manejo de los bienes de la Municipalidad por lo que solicitan la intervención de la Comuna de Puerto Casado.

Resolución. La resolución de la Junta Municipal Nº 089/2022, sobre la intervención, fue aprobada por mayoría de los concejales municipales y remitida bajo una nota al Ministerio del Interior.